Annesi ve kardeşinin gözü önünde tüfekle intihar etti

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kişi elindeki tüfekle çıktığı balkonda etrafa ateş etti. Annesi ve kız kardeşini içeri gönderen şahıs hemen ardından tüfekle intihar etti.

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Bugün öğle saatlerinde Bahar Mahallesi'ndeki bir binada iddiaya göre psikolojik sorunları olan 26 yaşındaki Enes Kartal, eline aldığı pompalı tüfekle dakikalarca etrafa ateş etti. İhbar üzerine adrese Polis Özel Harekat, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNESİNİ VE KIZ KARDEŞİNİ İÇERİ GÖNDERDİ

Annesi ve kız kardeşi ile balkonda oturan ve zaman zaman etrafa bağıran Kartal, bir süre sonra annesi ve kız kardeşini içeri gönderdi. Balkonda tek kalan Kartal, elindeki tüfekle başına ateş etti.

FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Silah sesini duyarak balkona çıkan ve Enes Kartal'ı kanlar içerisinde gören anne ve kız kardeş feryat ederken, daireye çıkan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Kartal'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, meraklı mahalle sakinleri ise polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen görüntü ve fotoğraf çekebilmek için evlerinin camlarından, balkonlarından ve teraslarından ayrılmak istemediler. Kartal'ın intiharını gören bazı mahalle sakinleri ise gözyaşlarına boğuldu.