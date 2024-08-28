"Senin muhatabın benim" demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıllarda "Senin muhatabın benim" diyerek ayar verdiği ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i Külliye'de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

"SENİN MUHATABIN BENİM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesine tepki göstermiş ve "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." demişti.