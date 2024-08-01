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Isparta'da doğal gaz hattında sızma meydana geldi! Faciadan son anda dönüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'daki asfalt çalışmasında, doğal gaz hattında sızma meydana geldi. Hattın yerinin yanlış gösterildiği belirtilirken, faciadan vanaların kapatılmasıyla dönüldü.

Isparta'da iş makinesi ile yapılan asfalt çalışmaları esnasında doğal gaz boru hattında sızma meydana geldi. Olayda kimse yaralanmazken doğal gaz şirketi ekipleri tarafından vanalar kapatılarak çevreye yayılan gaz sızıntısı önlendi.

Isparta'da doğal gaz hattında sızma meydana geldi! Faciadan son anda dönüldü - 1. Resim

HAT YANLIŞ GÖSTERİLDİ, DOĞAL GAZ SIZMASI OLDU

Olay, saat 16.10 sıralarında Karaağaç Mahallesi Firdevs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplere doğal gaz boru hattının yerinin yanlış gösterilmesi sonucu çalışma esnasında doğalgaz boru hattına sızma meydana geldi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine doğal gaz ve muhtemel bir olumsuzluğa karşı itfaiye polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde trafiğe kapatıldı.

Isparta'da doğal gaz hattında sızma meydana geldi! Faciadan son anda dönüldü - 2. Resim

FACİADAN VANALARI KAPATILARAK DÖNDÜLER

İş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu olay yerine sevk edilen TOROSGAZ ekipleri tarafından doğal gaz vanası kapatılarak gaz sızıntısı önlendi.

Doğal gaz boru hattındaki gazın tamamen tahliye edilmesinin ardından onarım çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Isparta'da doğal gaz hattında sızma meydana geldi! Faciadan son anda dönüldü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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