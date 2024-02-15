İsrail 26 Şubat'ta katliamların hesabını verecek: Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilerin hakkını arayacak!

İsrail 5 aydır Gazze'yi kan gölüne çevirirken saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bini geçti. Güney Afrika'nın İsrail soykırımını Uluslararası Adalet Divanı'na taşıması ile Netanyahu hükümetinin savaş suçlarına yargı yolu açılırken, Türkiye de 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacak.

Güney Afrika, Birleşmiş Milletler'in en yüksek yargı mercii olan Uluslararası Adalet Divanına (UAD), İsrail'in, Gazze'de işlediği soykırım suçları için başvuruda bulunmuştu.

Bu hamleyle İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları için yargı yolu açılırken TBMM'de de "soykırım" davasında alınan ihtiyati tedbir kararına ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın açıklamalarda bulundu.

REFAH'A SALDIRI PLANI HATIRLATILDI

Gazze'deki durumda, mahkemenin acil olarak ilgilenmesini gerektiren önemli bir gelişme yaşandığına dikkat çeken Yüksel, Netanyahu'nun, İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki 4 taburunun yok edilmesi ve buradaki nüfusun çıkarılması" için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiğini anımsattı.

Yüksel, 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapan Refah'ın şu anda derme çatma çadırlarda Gazze nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını belirtti.

TAHLİYE SEÇENEĞİ YOK

"Uluslararası Kızılhaç Komitesinin açıkça belirttiği gibi Refah'taki Filistin nüfusunun tahliyesi gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Zira halkın gidecek başka bir yeri artık yoktur" ifadesini kullanan Yüksel, Refah'ta yaşanacakların en kötü kaosların ötesinde olacağını vurguladı.

TÜKİYE 26 ŞUBAT'TA İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARINI ORTAYA DÖKECEK

Yüksel, mahkemenin 26 Ocak'taki ihtiyati tedbirlere dair kararının ciddi ve telafisi olmayan şekilde ihlal edilmesiyle daha da büyük çaplı ölümlere yol açacağını dile getirirken, 26 Şubat'ta Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacağını kaydetti.

SUNUMU DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YAPACAK

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yüksel, bir gazetecinin "Bir ihtiyati tedbir kararının daha alınmasının bir şeyi değiştireceğine inanıyor musunuz?" sorusu üzerine, ihtiyati tedbir kararlarının bağlayıcı olduğunu ve uygulama zorunluluğunun bulunduğunu ifade etti.

26 Şubat'taki sunumu Türkiye adına Dışişleri Bakanlığının yapacağını aktaran Yüksel, "Özellikle İsrail'in hukuk dışı eylemlerinin sonuçlarına yönelik bir sunum olacak. Türkiye de o noktada bunların hukuk dışılığını belirtecek bir sunum yapacak." dedi.