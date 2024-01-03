İsrail casusları paketlendi! 8 ilde 34 köstebek yakalandı!

3 Ocak 2024 05:21 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 05:29

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - MİT’İn İsrail istihbarat servisi bağlantılı şahıslara 2021 yılında başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. MOSSAD’ın ele aldığı yabancı şahıslara yönelik 2021’deki operasyon ile özel dedektifler ve taktik elemanlara yönelik 2022’deki operasyon sonrasında 58’i yabancı, 39’u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı toplam 97 kişiye uygulama yapılmıştı. Tutuklanan 51 kişinin yargılaması devam ederken, İsrailli ajanlar ile yurt dışında düzenli şekilde buluşan, verilen görevleri yerine getiren Selçuk Küçükkaya ve 16 kişiden oluşan şebekesi ise geçen yılın Nisan ayında çökertilmişti. Son olarak MOSSAD’ın Malezya’da kaçırmaya çalıştığı Filistinli mühendis Ömer Al Belbaisy’e yönelik Türkiye’deki girişimlerinin önüne geçilmişti. MİT ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde MOSSAD ile bağlantılı şahıslara yönelik yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul merkezli toplam 8 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamda MOSSAD ile bağlantılı 46 kişi tespit edildi. Bazılarının önceden yurt dışına çıktığı belirlenen bu kişilerin, taktik amaçlı kısa süreli iş yapan elemanlar oldukları değerlendirilirken, Türkiye’de bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere MOSSAD’ın eleman temin ettiği tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MOSSAD’ın Türkiye üzerinde yürüttüğü işler şöyle gerçekleşiyordu:

YAZILI İLETEŞİM

İsrail İstihbaratı tarafından sosyal medya sitelerinde detay verilmeyen iş ilanları veya linkleri paylaşılarak kullanılmaya uygun kişilerin temasa geçmesi sağlanıyordu. Bu kişilere çeşitli işler verilerek nihai göreve hazırlanması isteniyordu. İlk temasın ardından operasyonel Telegram ve WhatsApp uygulamalarıyla irtibatı sürdüren İsrail Servisi, kaynaklarıyla sadece yazılı olarak iletişim kuruyordu. Kaynaklarına yapacağı ödemelerde ise iz bırakmamak için canlı kurye kullanıyor, kimi zaman da kripto para ve havale sistemiyle paranın izini kaybettirmeye çalışıyordu. Para transferinde aracılık yapan kişiler de sosyal medyadan ilanla bulunuyordu.

SİBER FAALİYETLER

İsrail İstihbaratı ayrıca, bilgi toplama, araştırma, hedeflerin fotoğraf/video ile görüntülenmesi, takip, hedef araçlara GPS cihazı yerleştirme, darp/yaralama, soygun, kundaklama, tehdit ve şantaj gibi eylemsel işlerin yanı sıra web sitesi kurma/yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, yalan haber yayma gibi dezenformasyon çalışmaları da yürütüyordu. MOSSAD tarafından hedeflerin IP adreslerinin toplanması, hedef bölgelerdeki kameraların tespit edilerek hacklenmesi ile Türkiye’deki yabancı şahıslara yönelik database oluşturulması gibi siber faaliyetlerin de yapıldığı belirlendi.

Taktik elemanlar haricinde, önceki operasyonlarda İsrail İstihbarat Servisi’nin gerekli niteliklere sahip olduğunu değerlendirdiği kişilerle Türk İstihbaratına hedef olmamak ve kendi ajanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yurt dışında bir araya geldiği de tespit edildi.

İsrail İstihbaratı, sosyal medya ve kariyer sitelerinden ulaştığı bu şahıslarla, ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun maske kullanarak ilk teması sağladı. Ele alınan kişinin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla oluşturulan maske, yüklü miktarda ödemeler yapılarak desteklendi.

Yurt dışındaki görüşmelerde bulunulan ülkenin profiline uygun fiziki özelliklere sahip istihbaratçılar, ele alınan şahıslarla temas kurdu. Elemanlar yurt dışı seyahatlerinde konforlu otellerde ağırlandı, lüks restoranlara ve özel gezi/tur programlarına dahil edildi. Yurt dışında buluştukları elemanlarına yaptıkları ödemeler ise direkt olarak elden gerçekleşti. Ödeme gümrükte sorun olacak kadar yüksek miktarda olması hâlinde, gizli bölmeleri bulunan özel tasarımlı çantalar verildi. Bu çantalarla X-ray cihazı kontrollerinde ve köpekli aramalarda sorun yaşanması engellendi.

MOSSAD kullandığı bu kişilere, yurt dışı görüşmelerinde gizli haberleşme eğitimi verdi. Bunun haricinde takip, gözetleme, foto dokümante, keysing, raporlama, faaliyetin güvenliği eğitimleri, İsrail’den gelen özel bir ekip tarafından gerçekleştirildi. MOSSAD tarafından, taktik elemanlarına yaptırdığı görevlerin yanı sıra daha farklı olarak İran ve Irak sınırından Türkiye’ye kaçak insan ve mal geçirilmesi, bilgisayar korsanı bulunması, güvenli ev temin edilmesi, eylemlerde kullanmak üzere ambulans şirketi ayarlaması gibi muhtemel eylemlerin önemli aşamalarının hazırlıkları da bu kişilere yaptırıldı.