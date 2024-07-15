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İsrail, İran destekli Hizbullah'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, İran destekli Hizbullah&#039;ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerini vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü olduğu belirtildi.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdıran İsrail, kuzeyindeki İran destekli Hizbullah güçleri ile çatışmalarını sürdürüyor. İsrail-Lübnan sınırındaki mavi hatta yaşanan gerilim giderek büyüdü. İsrail güçleri bugün Lübnan'a bir saldırı daha gerçekleştirdi. Saldırıda en az 3 kişi öldü.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki sınır hattı bölgesine yönelik düzenlendiği hava saldırısında, ölenlerin olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde bir evi hedef alan hava saldırısı düzenledi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırı nedeniyle biri kız, 2 kardeş öldü, hayatını kaybedenlerin bir kız kardeşi de ağır yaralandı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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