İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal oldu

İstanbul Barosu başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal, 9 bin 970 oyla başkan seçildi. İbrahim Özden Kaboğlu ise 6 bin 860 oy aldı.

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İstanbul Barosu’nun yeni başkanını belirlemek üzere Beyoğlu’ndaki Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimde oy verme işlemi saat 09.00’da başladı ve 17.00’de sona erdi. Seçim için toplam 172 sandık kuruldu.

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Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Güç Birliği’nin adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, 9 bin 970 oy alarak seçimi önde tamamladı.

Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ise 6 bin 860 oyda kaldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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