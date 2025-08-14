Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > İstanbul dahil 11 kente 'sarı' kodlu uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor

İstanbul dahil 11 kente 'sarı' kodlu uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul dahil 11 kente &#039;sarı&#039; kodlu uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
İstanbul, İzmir, Sarı Kod, Kuvvetli Rüzgar, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar devam edecek ancak bu kez kritik bir uyarı geldi. İstanbul ve İzmir dahil 11 kent için 'sarı kod' verildi. İşte detaylar...

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün de etkisini sürdürecek. Birçok kentte termometreler 40 dereceyi aşarken, bazı kentlerimizde ise kuvvetli rüzgar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 11 kent için 'sarı kodlu uyarı' verdi. İşte günün hava durumu tahminleri ve son detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İstanbul dahil 11 kente 'sarı' kodlu uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor - 1. Resim

11 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Marmara ve Ege'de bulunan 11 kent için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul ve İzmir dahil 11 kenti kapsayan uyarıda, bu kentlerde kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

İşte sarı kod ile uyarı alan iller: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova.

İstanbul dahil 11 kente 'sarı' kodlu uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor - 2. Resim

ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAATE DİKKAT

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, kuvvetli rüzgara dikkat çekildi ve orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Poyrazın kuvvetleneceği 48 saate giriyoruz. Perşembe ve cuma lütfen ama lütfen sigara vb. yanıcı maddelerinizi yere atmayınız. Rüzgar kuvvetli esecek, büyük bir felaket yaşamayalım. Lütfen ama lütfen dikkat..."

İstanbul dahil 11 kente 'sarı' kodlu uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor - 3. Resim

 

Bitcoin, Ethereum ve borsalarda rekor! Piyasalarda FED rüzgârı...
