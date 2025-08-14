İstanbul dahil 11 kente 'sarı' kodlu uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün de etkisini sürdürecek. Birçok kentte termometreler 40 dereceyi aşarken, bazı kentlerimizde ise kuvvetli rüzgar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 11 kent için 'sarı kodlu uyarı' verdi. İşte günün hava durumu tahminleri ve son detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

11 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Marmara ve Ege'de bulunan 11 kent için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul ve İzmir dahil 11 kenti kapsayan uyarıda, bu kentlerde kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

İşte sarı kod ile uyarı alan iller: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova.

ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAATE DİKKAT

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, kuvvetli rüzgara dikkat çekildi ve orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: