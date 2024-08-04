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İstanbul Fatih'te yangın! Otelin çamaşırhanesi alevlere teslim

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Fatih&#039;te yangın! Otelin çamaşırhanesi alevlere teslim

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Fatih'te 6 katlı bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ediyor.

Kentin tarihi ve turistik semtlerinden Eminönü'nde Orhaniye Caddesi'nde bulunan otelin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Otel çalışanları ile müşteriler binadan tahliye edildi. Ekiplerce binaya yayılan dumanın tahliyesi için de çalışma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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