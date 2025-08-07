İstanbul Gazze için ayaklanacak

Platformun sosyal medya hesabından "Gazze'ye umut ışığı ol!" başlığıyla yapılan duyuruda, tüm vatandaşlar yürüyüşe davet edildi.

"GAZZE'YE UMUT IŞIĞI OL"

Yapılan paylaşımda, "Soykırımın ve açlığın pençesindeki Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyoruz. Gazze'ye umut ışığı olmak için: Fenerini al gel!" ifadelerine yer verildi.

CUMARTESİ GÜNÜ BEYAZIT MEYDANI'NDA BAŞLAYACAK

Verilen bilgilere göre yürüyüş, 9 Ağustos Cumartesi günü akşam namazının ardından Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak ve Ayasofya Camii'nde sona erecek.