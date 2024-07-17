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İstanbul Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta soygunu kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılan 300 bin dolarlık pırlanta soygunu güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetin hareket geçmesiyle yakalanan kişi adeta suç makinesi çıktı.

İstanbul'da filmlere konu olacak bir hırsızlık yaşandı. Kadıköy'de pırlanta soygunu yapan kişinin 300 bin dolarlık vurgunu güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Zanlı kısa süre içinde emniyet ekiplerinin tarafından yakalandı. Daha önce farklı suçlardan sabıkası ve kesinleşmiş cezaları olan kişi tutuklandı.

İstanbul Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta soygunu kamerada - 1. Resim

300 BİN DOLARLIK PIRLANTA SOYGUNU

Olay, İstanbul’un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi Sevilli Sokak üzerinde bulunan K. E. isimli şahsa ait işyerinde 15 Mart tarihinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde arabayla dükkanın önüne gelen 5 kişilik maskeli grup, iş yerinin kapısını açarak içeri girdi. İçeride bulunan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takıları çaldı. Müştekinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İstanbul Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta soygunu kamerada - 2. Resim

Şüpheliler M.K.’nın(34) 9 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheli O.Ş.(22) hakkında 10 suç kaydı, 3 aranma ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli S.G.’nin ise 22 adet suç kaydı, 3 adet aranma,16 yıl 3 kesinleşmiş cezasının olduğu belirlendi.

İstanbul Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta soygunu kamerada - 3. Resim

Esenyurt'ta 15 Mart tarihinde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 suç kaydı ve 1 aranması bulunan firari şüpheli N.Ç.(34) ise 9 Temmuz tarihinde tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta soygunu kamerada - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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