İstanbul, Kocaeli, Sakarya... Birçok kentte okullar tatil edildi

İstanbul ve çevre illerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime ara verildi. İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Yalova ve Sakarya'da 16 Ekim Cuma günü (bugün) okullar tatil edildi.

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İstanbul ve çevre illerde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle valiliklerden peş peşe tatil kararları geldi. İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Yalova ve Sakarya'da 16 Ekim Cuma günü (bugün) eğitim öğretime ara verildi. Bazı illerde kamu çalışanlarının bir bölümü için de idari izin kararı alındı.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN DA TATİL

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki okulların ekipler tarafından kontrol edilmeye başlandığını belirterek 16 Ekim Cuma günü de eğitime ara verildiğini açıkladı.

Gül, çocukların, öğretmenlerin ve velilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Okulların cuma, cumartesi ve pazar günleri kontrol edilerek pazartesi günü eğitim öğretime hazır hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Gül, idari izinlerin de bir gün daha devam edeceğini bildirdi.

Yağışların yaklaşık üç gün daha sürmesinin beklendiğini aktaran Gül, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda ise kararın ilgili üniversite yönetimleri tarafından alınacağını ifade etti.

KOCAELİ'DE EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA

Kocaeli Valiliği, kentte sağanağın etkisini azalarak da olsa sürdürmesinin beklendiğini bildirdi. Bu nedenle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile kreş, anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin, mesaisi zorunlu olanlar hariç, idari izinli sayılacağı açıklandı.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valiliği, kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kararın üniversiteleri kapsamadığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyebileceği kaydedildi. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya... Birçok kentte okullar tatil edildi

ZONGULDAK'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Zonguldak Valiliği, kentte etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 Ekim Cuma günü resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Karar kapsamında hamile ve engelli kamu personeli ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

YALOVA'DA DA EĞİTİM YOK

Yalova Valiliği, beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilik, kamuda görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.

SAKARYA'DA TURUNCU KODLU UYARI SONRASI TATİL

Sakarya Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent için yaptığı turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından tatil kararı aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek 16 Ekim Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Üniversitelerin karar kapsamı dışında tutulduğu kaydedildi.

Sakarya'da malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları ile anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de belirtilen istisnalar çerçevesinde idari izinli sayılacağı bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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