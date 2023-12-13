İstanbul trafiğine neşter vuracak plan! Parasını veren Eminönü'ne girer

13 Aralık 2023 16:49 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:57

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'un en büyük problemlerinden biri olan trafik yoğunluğunu azaltmak için ilk olacak bir proje hayata geçiriliyor. Dün tanıtımı yapılan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) toplantısına Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan katıldı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

İmamoğlu, hazırlanan planın, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olduğunu aktardı. İmamoğlu planın, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgelerini, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeleri, otobüs öncelikli şerit uygulamalarını kapsadığını kaydetti.

TARİH BELLİ OLDU

Milliyet'te yer alan habere göre; Plan kapsamında projelerin hayata geçmesiyle zirve saatte toplam otomobil sayısının, kilometrede 2030 yılında yüzde 10,1 ve 2040 yılında ise yüzde 12,8 azalma sağlayacağı tahmin ediliyor.

GİRİŞLER ARTIK ÜCRETLİ OLACAK

Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla hayata geçirilecek bir diğer uygulama ise 'tıkanıklık fiyatlandırması. Bu uygulama ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yaklaşık 6 kilometrekarelik bölgede yapılacak. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecek.

'KİRLETEN ÖDER'

Düşük karbona geçiş teması altında kentin ulaşım sisteminin çevre dostu hale gelmesi ve ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik önerilen projelerden biri de Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulaması.

Bu uygulamada, standartlara uygun olmayan taşıtlar, alanı hiç kullanamayacak veya “kirleten öder” prensibine göre belli bir fiyat karşılığında kullanabilecek. İlk DSB pilot projesinin, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yapılması ve devamında ise Kadıköy’de (Moda) uygulanması planlanıyor.