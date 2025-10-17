Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mekke böyle olacak! Müslümanların kıblesi ucube binalarla dolacak

Mekke böyle olacak! Müslümanların kıblesi ucube binalarla dolacak

Mescid-i Haram’ın dibine 601 metrelik Zemzem Towers’ı diken Suudlar şimdi de Kâbe’nin bitişiğinde yer alan 12 milyon metrekarelik alanı beton yığınına çevirecek.

Kâbe-i Muazzama’nın yanı başına dikilen Zemzem Towers’ın ardından King Salman Gate Projesi pek yakında devreye girecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başlattığı proje ile Mescid-i Haram’ın bitişiğinde yer alan 12 milyon metrekarelik alan beton yığınına dönecek.

Mescid-i Haram çevresinde konut, kültür ve hizmet imkânlarını artırmak ve daha çok turist ağırlamak için yapılacak proje ile Beytullah devasa gökdelenler arasında kalacak. Beytullah’ı çevreleyen bölgede Kâbe-i Muazzama’dan daha yüksek bina yapmama geleneği yıllar önce çiğnense de 2036 yılına kadar bitirilmesi planlanan bu proje sonrası şerhin tarihî izlerinde de hiçbir emare kalmayacak. 300 bin civarında kişinin çalışacağı proje ile, iç ve dış alanlarda yaklaşık 900 bin kişilik ibadet alanının açılması planlanıyor. 

Kâbe’ye 100 metre mesafede inşa edilen 601 metrelik Zemzem Towers, açıldığı dönemde çok tepki toplamıştı. Kâbe’nin dokusunu ve manevi havasını bozan ucube yapı, Harem-i Şerif’i gölgelediği için eleştirilerin odağı olmuştu. Osmanlı yadigârı olan Ecyad Kalesi’ni 2002’de yıkan Suud yönetimi, yeni projeyle 19 bin metrekarelik miras alanını restore edip Mekke’nin kültürel ve tarihî mirasını koruyacağını iddia etti.

