İstanbul Valisi Gül soğuk havaya dikkat çekti, evsizler için çağrı yaptı
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Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Havaların iyice soğumasıyla birlikte İstanbul Valisi Gül, sokakta kalan evsizler için vatandaşlara çağrı yaptı. Vali Gül, dışarda görülen evsizlerin 112'ye bildirmelerini istedi.
Türkiye, soğuk havanın etkisine altına bu yıl erken girdi. Yurdun yüksek kesimlerine kar yağışları düşerken Marmara Bölgesi'nde ise sağanak yağış ve fırtınalar yaşandı. İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derecelere kadar düştü.
VALİ GÜL'DEN EVSİZLER İÇİN ÇAĞRI
Hava durumuna dikkat çeken İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.
"KİMSE AÇ VE AÇIKTA KALMASIN"
Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın." ifadelerini kullandı.