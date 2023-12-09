İstanbul Valisi Gül soğuk havaya dikkat çekti, evsizler için çağrı yaptı

9 Aralık 2023 11:07 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 11:12

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye, soğuk havanın etkisine altına bu yıl erken girdi. Yurdun yüksek kesimlerine kar yağışları düşerken Marmara Bölgesi'nde ise sağanak yağış ve fırtınalar yaşandı. İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derecelere kadar düştü.

VALİ GÜL'DEN EVSİZLER İÇİN ÇAĞRI

Hava durumuna dikkat çeken İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

"KİMSE AÇ VE AÇIKTA KALMASIN"

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın." ifadelerini kullandı.