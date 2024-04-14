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İstanbul ve Ankara'da 'ağır tonajlı' araçlara giriş yasağı başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Bayram tatilinin son günü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılması için alınan ağır tonajlı araçlara giriş yasağı 05.00 itibarıyla başladı. Yasak 15 Nisan saat 05.00'e kadar sürecek. 

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yollara çıktı. Bayram tatilinin son gününde İstanbul ve Ankara'da trafiği azaltmak için bazı önlemler alındı. 

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların bugün saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya seyirlerine izin verilmeyecek.

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BÜYÜK ARAÇLARA İZİN YOK 

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul’da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların bugün saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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