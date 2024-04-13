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Bayram tatilinin acı bilançosu artıyor! 7 günde 55 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram tatilinin acı bilançosu artıyor! 7 günde 55 kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosunu açıkladı. Tatil süresince 4 bin 370 trafik kazası meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, "55 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı" dedi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin acı bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: 

"Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde;

  • 664 trafik kazası meydana geldi.
  • 349.174 araç denetlendi.
  • 24.583 araca hız ve radar işlemi,
  • 27.808 araca ise diğer işlemler yapıldı.

1 HAFTADA 4.370 KAZA OLDU

Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam;
(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma)

  • 4.370 trafik kazası meydana geldi. 
  • 55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 

7.331 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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