Bayram tatilinin acı bilançosu artıyor! 7 günde 55 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 11:20 - Güncelleme:

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosunu açıkladı. Tatil süresince 4 bin 370 trafik kazası meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, "55 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.