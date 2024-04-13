Bayram tatilinin acı bilançosu artıyor! 7 günde 55 kişi hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosunu açıkladı. Tatil süresince 4 bin 370 trafik kazası meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, "55 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin acı bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde;
- 664 trafik kazası meydana geldi.
- 349.174 araç denetlendi.
- 24.583 araca hız ve radar işlemi,
- 27.808 araca ise diğer işlemler yapıldı.
1 HAFTADA 4.370 KAZA OLDU
Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam;
(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma)
- 4.370 trafik kazası meydana geldi.
- 55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
7.331 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Kaynak: Türkiye Gazetesi