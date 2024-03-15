Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > İstanbul yolunda 700 kilo at ve eşek eti yakalanmıştı! Mide bulandıran itiraf geldi

İstanbul yolunda 700 kilo at ve eşek eti yakalanmıştı! Mide bulandıran itiraf geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'dan İstanbul'a götürülmek üzere tıra yüklenen 700 kilogramlık at ve eşek eti olduğu ihbarını alan ekipler, düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birisi, etlerin sucuk yapılarak Düzce'de piyasaya sürüleceğini itiraf etti.

Ramazan ayı öncesinde Adana'da at ve eşek kesimi yapıldığı, 700 kilogramlık etlerin  İstanbul'a doğru yola çıkacağı ihbarı alındı. Etlerin piyasaya sürüleceği iddia edilirken, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

TIR TESPİT EDİLDİ, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede İstanbul'a nakil yapılacak aracı tespit eden ekipler, tırın takibine başladı. Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde durdurulan tırın içerisinde yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 20 yaşındaki C.D.'nin 'evcil hayvanı kasten öldürmekten' suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul yolunda 700 kilo at ve eşek eti yakalanmıştı! Mide bulandıran itiraf geldi - 1. Resim

MİDE BULANDIRAN İTİRAF GELDİ

20 yaşındaki C.D.'nin ifadesinde teslim aldıkları at ve eşek etlerini İstanbul'a götüreceklerini, burada sucuk yaptırılmasının ardından Düzce'de piyasa süreceklerini itiraf ettiği belirtildi.

Piyasaya sürülmeden yakalanan ve Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelemeleri neticesinde 'tek tırnaklı hayvan eti' olduğu tespit etilen 700 kilogram et imha edildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde - GündemDumanlar gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde9 milyonluk vurgun! Koltuk değnekli dolandırıcı tapuda suçüstü yakalandı - Gündem9 milyonluk vurgun! Tapuda suçüstü yakalandılar100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı - GündemSaklandığı yer görenleri şaşkına çevirdiBakan Güler Irak ziyareti sonrası Hakkari sınırında - GündemBakan Güler Irak ziyareti sonrası Hakkari sınırındaBağcılar'da sıcak saatler! Polis rehin alınan adamı operasyonla kurtardı - GündemBağcılar'da sıcak saatler! Polis rehin alınan adamı operasyonla kurtardıFabrikada üzerine demir plaka devrilen işçi hayatını kaybetti - GündemFabrikada üzerine demir plaka devrilen işçi öldüCinayet zanlısı olarak yurt dışına kaçtı, damat olarak döndü: Bir gün olsun tutuklanmadı - GündemCinayet zanlısı olarak kaçtı, damat olarak döndüAcılı anne, Eylem Tok'un New York’taki fotoğraflarının ardından konuştu: O sırıtışları görünce içim cız etti - GündemAcılı anne o fotoğrafların ardından ilk kez konuştu!Türk Yıldızları uçağı düşmüştü: Konya şehidine son görev - GündemTürk Yıldızları uçağı düşmüştü: Konya şehidine son görevİstanbul barajlarına yağış dopingi! Doluluk oranlarında rekor artış - Gündemİstanbul barajlarına yağış dopingi
Sonraki Haber Yükleniyor...