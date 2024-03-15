İstanbul yolunda 700 kilo at ve eşek eti yakalanmıştı! Mide bulandıran itiraf geldi

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mart 2024 11:54 - Güncelleme: 15 Mart 2024 12:06 - Güncelleme:

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Adana'dan İstanbul'a götürülmek üzere tıra yüklenen 700 kilogramlık at ve eşek eti olduğu ihbarını alan ekipler, düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birisi, etlerin sucuk yapılarak Düzce'de piyasaya sürüleceğini itiraf etti.