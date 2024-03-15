İstanbul yolunda 700 kilo at ve eşek eti yakalanmıştı! Mide bulandıran itiraf geldi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'dan İstanbul'a götürülmek üzere tıra yüklenen 700 kilogramlık at ve eşek eti olduğu ihbarını alan ekipler, düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birisi, etlerin sucuk yapılarak Düzce'de piyasaya sürüleceğini itiraf etti.
Ramazan ayı öncesinde Adana'da at ve eşek kesimi yapıldığı, 700 kilogramlık etlerin İstanbul'a doğru yola çıkacağı ihbarı alındı. Etlerin piyasaya sürüleceği iddia edilirken, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
TIR TESPİT EDİLDİ, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bölgede İstanbul'a nakil yapılacak aracı tespit eden ekipler, tırın takibine başladı. Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde durdurulan tırın içerisinde yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 20 yaşındaki C.D.'nin 'evcil hayvanı kasten öldürmekten' suç kaydı olduğu öğrenildi.
MİDE BULANDIRAN İTİRAF GELDİ
20 yaşındaki C.D.'nin ifadesinde teslim aldıkları at ve eşek etlerini İstanbul'a götüreceklerini, burada sucuk yaptırılmasının ardından Düzce'de piyasa süreceklerini itiraf ettiği belirtildi.
Piyasaya sürülmeden yakalanan ve Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelemeleri neticesinde 'tek tırnaklı hayvan eti' olduğu tespit etilen 700 kilogram et imha edildi.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı