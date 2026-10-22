İstanbul'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Alevlere 8 noktadan müdahale ediliyor
İstanbul Tuzla'da organize sanayi bölgesinde bulunan 5 bin metrekarelik ayakkabı fabrikasının çatı katında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan bölümde başlayan yangın kısa sürede büyürken alevlerin yüksekliği zaman zaman 2 metreye ulaştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yangına 8 ayrı noktadan müdahale ediliyor.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
FABRİKANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI
Yangın, saat 04.30 sıralarında Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, fabrikanın bir bölümü depo olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
ALEVLERE 8 AYRI NOKTADAN MÜDAHALE
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çatı katını etkisi altına alan yangında alevlerin yüksekliği zaman zaman 2 metreyi buldu.
İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için 8 ayrı noktadan müdahale başlattı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ederken çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.