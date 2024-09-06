İstanbul'da bir toplu ulaşım faciası daha! Metrodaki yürüyen merdiven ikiye ayrıldı, yolcular panik içinde

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan faciaların ardı arkası kesilmiyor. Ölümlü metrobüs kazasının ardından bugün Halıcıoğlu'nda bir metrobüs cayır cayır yandı. Olayın hemen ardından bu kez Sarıyer'deki metro istasyonunda yürüyen merdiven ikiye ayrıldı. Yolcular büyük panik yaşadı.

İstanbul'da toplu ulaşım alarm vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta 1 kişinin öldüğü 50'den fazla vatandaşımızın yaralandığı metrobüs kazasının ardından bu kez metroda korkunç bir olay yaşandı. Sarıyer metro istasyonunda yürüyen merdiven ikiye ayrıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, merdivenlerden son anda inen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

METRODA BÜYÜK PANİK

Olay, Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdivenin iki basamağı vatandaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı. Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Yolcular ise büyük panik yaşadı. Bozulan merdiven durdurulurken olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

SON DAKİKA KURTULDULAR

Çok korktuğunu söyleyen Aysel Çavuşoğlu, “Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz” diye konuştu.