Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Halıcıoğlu'nda metrobüs yangını! Ekipler olay yerinde

İstanbul Halıcıoğlu'nda metrobüs yangını! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

İstanbul Halıcıoğlu'nda bir metrobüste yangın çıktı. Mecidiyeköy yönünde 2, Avcılar yönünde 1 şerit kapatıldı. Yolcuların tahliye edildiği öğrenilirken yangın kısa süre sonra ekipler tarafından söndürüldü.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan metrobüs kazasından günler sonra bu kez milyonların kullandığı ulaşım aracı yangın haberiyle gündeme geldi. 

İstanbul'da metrobüs yangını - 1. Resim

Sabah saatlerinde Halıcıoğlu durağında bir metrobüste yangın çıktı. Mecidiyeköy yönünde 2, Avcılar yönünde 1 şerit kapatılırken çok sayıda ekip olay yerine intikal etti. 

Yangın kısa süre sonra söndürüldü. 

İstanbul Halıcıoğlu'nda metrobüs yangını! Ekipler olay yerinde - 2. Resim

SEFERLER AKSADI

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
İzne gelen uzman çavuşun feci ölümü! Ailesi bir telefonla yıkıldı...MİT ve jandarma, kripto paralarda yüksek kar vaadi verip milyonlarca insanı dolandıran Robert Velghe'yi yakaladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkçılar müjdeyi verdi: Bu sene balığa doyacağız - GündemBalıkçılar müjdeyi verdi: Bu sene balığa doyacağızİzne gelen uzman çavuşun feci ölümü! Ailesi bir telefonla yıkıldı... - Gündemİzne gelen uzman çavuşun feci ölümü!Dünyamız kavruluyor! Sıcaklık rekoru kırıldı - Gündem"Daha yıkıcı sonuçlar doğuracak" diyerek uyardılarMeteoroloji uyardı! Sarı kodlu alarm verildi, 8 kentte sağanak bekleniyor - GündemSarı kodlu alarm! 8 kentte sağanak bekleniyorErzurum'da duyarlı otobüs şoförü rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi - GündemHalk otobüsünde panik! Acile zor yetiştirdilerMİT ve jandarma, kripto paralarda yüksek kar vaadi verip milyonlarca insanı dolandıran Robert Velghe'yi yakaladı - GündemEn büyük vurguncu yakalandı! İmza MİT...
Sonraki Haber Yükleniyor...