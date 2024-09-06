İstanbul Halıcıoğlu'nda metrobüs yangını! Ekipler olay yerinde

İstanbul Halıcıoğlu'nda bir metrobüste yangın çıktı. Mecidiyeköy yönünde 2, Avcılar yönünde 1 şerit kapatıldı. Yolcuların tahliye edildiği öğrenilirken yangın kısa süre sonra ekipler tarafından söndürüldü.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan metrobüs kazasından günler sonra bu kez milyonların kullandığı ulaşım aracı yangın haberiyle gündeme geldi.

Sabah saatlerinde Halıcıoğlu durağında bir metrobüste yangın çıktı. Mecidiyeköy yönünde 2, Avcılar yönünde 1 şerit kapatılırken çok sayıda ekip olay yerine intikal etti.

Yangın kısa süre sonra söndürüldü.

SEFERLER AKSADI

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor.