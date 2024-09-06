İstanbul'da çetelere operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Eylül 2024 07:48 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 08:45 - Güncelleme:

Güvenlik güçlerinin çeteler ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul'un 8 ilçesinde “KUYU-22” operasyonları düzenlendi, çok sayıda gözaltı var...