İstanbul'da çetelere operasyon! Çok sayıda gözaltı var...
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güvenlik güçlerinin çeteler ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul'un 8 ilçesinde “KUYU-22” operasyonları düzenlendi, çok sayıda gözaltı var...
İstanbul’un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen “KUYU-22” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı