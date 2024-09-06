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İstanbul'da çetelere operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da çetelere operasyon! Çok sayıda gözaltı var...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güvenlik güçlerinin çeteler ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul'un 8 ilçesinde “KUYU-22” operasyonları düzenlendi, çok sayıda gözaltı var...

İstanbul’un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen “KUYU-22” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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