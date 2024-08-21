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Firari çete lideri Adnan Üstün'ün örgütüne İzmir'de operasyon!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt dışında firari durumda olan Adnan Üstün'ün liderliğini yaptığı çeteye İzmir'de operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Kuyu-19 operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen "Kuyu-19" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Firari çete lideri Adnan Üstün'ün örgütüne İzmir'de operasyon! - 1. Resim

ADNAN ÜSTÜN'ÜN ÇETESİNE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçta kibirlenenlerin, halkın huzurunu kaçıranların, organize suç örgütü ve çetelerin kazdıkları kuyulara düşeceklerini ve hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlı olduklarını belirterek, "İzmir'de elebaşılığını Adnan Üstün'ün (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-19 operasyonu düzenlendi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Firari çete lideri Adnan Üstün'ün örgütüne İzmir'de operasyon! - 2. Resim

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI TESPİT EDİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonda ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Firari çete lideri Adnan Üstün'ün örgütüne İzmir'de operasyon! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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