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İstanbul'da feci kaza... Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarptı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da feci kaza... Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarptı! Çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da feci kaza... Bağcılar-Sultangazi yolunda bir araç refüjü aşarak karşı şeritteki araca çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İstanbul Bağcılar-Sultangazi yolunda yaşanan trafik kazasında can pazarı yaşandı! Refüjü aşarak karşı şeride geçen hafif ticari otomobil, seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İSTOÇ YOLUNDA SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.30 sıralarında İstoç Bağcılar-Sultangazi yolunda yaşandı. Yolda seyreden 34 GC 9197 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstanbul'da feci kaza... Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarptı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kontrolden çıkan araç, beton refüjü aşarak karşı yönden gelen 34 TF 015 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

KAZADA CAN PAZARI YAŞANDI

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı vatandaşlara ilk olarak diğer sürücüler yardım ederken, araç içinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı.

İstanbul'da feci kaza... Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarptı! Çok sayıda yaralı var - 2. ResimYaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da feci kaza... Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarptı! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu. Araçlardan asfalt yola dökülen motor yağı ve akaryakıt nedeniyle farklı bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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