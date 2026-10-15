İstanbul’da ikinci yağış dalgası geliyor! Bu ilçeler risk altında
İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışların ardından gözler hafta sonu beklenen hava koşullarına çevrildi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte yeni bir yağış dalgasının etkili olacağını belirterek İstanbulluları uyardı.
Kadıoğlu, özellikle cumartesi akşamı ile pazar gece yarısı arasındaki döneme dikkat çekti.
İSTANBUL’DA ASIL YAĞIŞ CUMARTESİ BEKLENİYOR
Kadıoğlu’nun paylaştığı tahminlere göre cuma sabahı büyük ölçüde yağışsız geçecek. Yağışların öğleden sonra kuzey ve kuzeybatı ilçelerinden başlayarak akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Cumartesi günü ise yağışların kent genelinde etkili olacağı, en yoğun dönemin cumartesi akşamı ile pazar gece yarısı arasında yaşanacağı öngörülüyor. Pazar günü yağışların gün içerisinde kesilmesi bekleniyor.
İLÇE İLÇE YAĞIŞ TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI
Kadıoğlu, cuma ve cumartesi günlerini kapsayan toplam yağış tahminlerini de paylaştı. Üç farklı topluluk tahmin sistemine dayandırılan değerlendirmede bazı ilçeler için dikkat çeken miktarlar öne çıktı.
Paylaşıma göre Sarıyer, Beykoz ve Eyüpsultan’ın kuzeyinde metrekareye 30 ila 50 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Arnavutköy için 22-46, Çatalca için 12-41, Şile için 24-36 kilogram aralığında yağış öngörülüyor.
Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal’da metrekareye 16-25 kilogram; Bakırköy ve Beylikdüzü’nde ise 12-23 kilogram yağış tahmini paylaşıldı.
“MİKTARA DEĞİL, ZEMİNE BAKIN”
Yeni yağışların oluşturabileceği risklere dikkat çeken Kadıoğlu, önceki günlerde etkili olan sağanağın zemini suya doyurduğunu vurguladı. Toprağın su tutma kapasitesinin azalması ve dere ile kanalların hâlâ dolu olması nedeniyle yeni yağışların daha fazla yüzey akışına dönüşebileceğini belirtti.
Kadıoğlu, kuru zeminde ciddi bir soruna yol açmayabilecek metrekareye 20-30 kilogram yağışın, mevcut koşullarda daha büyük risk oluşturabileceğine işaret ederek vatandaşlara miktardan çok zeminin durumuna dikkat etmeleri çağrısında bulundu.
KUZEY VE BATI İLÇELERİNDE RÜZGÂR UYARISI
Kadıoğlu, cumartesi günü rüzgârın da etkili olabileceğini belirtti. Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Beylikdüzü gibi kuzey ve batı ilçelerinde rüzgârın saatte 50-65 kilometre hızla esen hamlelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Islak zeminde ağaçların daha kolay devrilebileceğine dikkat çeken Kadıoğlu, araçların ağaçların, direklerin ve iskelelerin altına park edilmemesi ve bu alanların yakınında durulmaması gerektiğini ifade etti.
“SU BİRİKİNTİLERİNE VE AKAN SUYA GİRMEYİN”
Sel ve su baskınlarına karşı alınması gereken önlemleri de sıralayan Kadıoğlu, vatandaşların su birikintilerine ve akan sulara girmemesi gerektiğini vurguladı.
Bulanık suyun altında açık rögar, çökmüş yol veya elektrik kaynaklı tehlikeler bulunabileceğini belirten Kadıoğlu, dibi görünmeyen sulardan uzak durulması çağrısında bulundu.
CUMA GÜNÜ HAZIRLIK ÇAĞRISI
Kadıoğlu, cuma gününün olası olumsuzluklara karşı hazırlık yapmak için değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşlara sokaklardaki mazgalları yaprak ve çamurdan temizlemelerini, bodrumlarda bulunan eşyaları daha yüksek alanlara taşımalarını önerdi.
Bina elektrik panolarının da kontrol ettirilmesi gerektiğini ifade eden Kadıoğlu, dere kenarında veya açık alanda etkinlik planlayanların cumartesi günü için kapalı alanlarda alternatif bir plan hazırlamasını tavsiye etti.