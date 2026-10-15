İstanbul’da ikinci yağış dalgası geliyor! Bu ilçeler risk altında

İLÇE İLÇE YAĞIŞ TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI

Kadıoğlu, cuma ve cumartesi günlerini kapsayan toplam yağış tahminlerini de paylaştı. Üç farklı topluluk tahmin sistemine dayandırılan değerlendirmede bazı ilçeler için dikkat çeken miktarlar öne çıktı.

Paylaşıma göre Sarıyer, Beykoz ve Eyüpsultan’ın kuzeyinde metrekareye 30 ila 50 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Arnavutköy için 22-46, Çatalca için 12-41, Şile için 24-36 kilogram aralığında yağış öngörülüyor.

Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal’da metrekareye 16-25 kilogram; Bakırköy ve Beylikdüzü’nde ise 12-23 kilogram yağış tahmini paylaşıldı.