İstanbul'da kamyon devrildi! Hurdalar akan trafikte tehlike saçtı

İstanbul Avcılar'da demir hurda yüklü kamyon, sürücüsünün virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi. Demir hurdaların yola dökülmesi akan trafikte tehlike oluşturdu.

İstanbul Avcılar'da demir hurda yüklü kamyon, sürücüsünün virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi. Demir hurdaların yola döküldüğü kaza nedeniyle trafik durdu. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

HURDA YÜKLÜ KAMYON TEHLİKE SAÇTI

Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey Yanyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki 34 SE 0460 plakalı demir hurda malzemeleri taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

HURDALAR YOLA SAÇILDI, KAZA UCUZ ATLATILDI

Kamyonun arkasında bulunan demir hurdalar yola saçılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çevreye dağılan hurda demirler ekipler tarafından başka bir kamyona yüklendi.

Devrilen kamyon vinç yardımıyla çekildi. Kaza sebebiyle oluşan trafik, yolun açılmasıyla normale döndü.