İstanbul'da kan donduran olay! 11 yaşındaki çocuk başından vuruldu, polis babasını gözaltına aldı

28 Aralık 2023 22:24 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 22:46

Arnavutköy’de evde tek başına olan 11 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu. Çocuğun, olay anında evde olmayan babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu iddia edilirken, baba gözaltına alındı.

11 YAŞINDAKİ EFE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Korkunç olay saat 19.00 sularında Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Evde tek başına olan 11 yaşındaki Efe Ö. ailesi tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu. Dışardan gelen ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba durumu polis ekiplerine bildirdi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler dairede incelemelerde bulunurken Efe Ö.’nün cenazesi kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken silah sahibi baba ise gözaltına alındı.