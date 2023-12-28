Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da kan donduran olay! 11 yaşındaki çocuk başından vuruldu, polis babasını gözaltına aldı

    İstanbul Arnavutköy'de 11 yaşındaki Efe Ö., babasının tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. Eve gelince oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler babayı ifadesini almak için karakola götürdü.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Arnavutköy’de evde tek başına olan 11 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu. Çocuğun, olay anında evde olmayan babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu iddia edilirken, baba gözaltına alındı.

    11 YAŞINDAKİ EFE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

    Korkunç olay saat 19.00 sularında Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Evde tek başına olan 11 yaşındaki Efe Ö. ailesi tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu. Dışardan gelen ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba durumu polis ekiplerine bildirdi.

    BABA GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler dairede incelemelerde bulunurken Efe Ö.’nün cenazesi kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken silah sahibi baba ise gözaltına alındı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    IstanbulHaberler
    Haberler > Gündem > İstanbul'da kan donduran olay! 11 yaşındaki çocuk başından vuruldu, polis babasını gözaltına aldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Özhaseki canlı yayında duyurdu: 7.3'lük deprem bekleniyor! - GündemBakan Özhaseki canlı yayında duyurdu: 7.3'lük deprem bekleniyor!Afyonkarahisar’da işçi servisi refüje devrildi: 12 yaralı - GündemAfyonkarahisar’da işçi servisi refüje devrildi: 12 yaralı2024 1 OCAK HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2024 nereler kapalı olacak? - Gündem2024 1 OCAK HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2024 nereler kapalı olacak?1 Ocak 2024 ECZANELER açık olacak mı? 1 OCAK 2024 kimlere tatil? - Gündem1 Ocak 2024 ECZANELER açık olacak mı? 1 OCAK 2024 kimlere tatil?Tokat'ta esrarengiz olay! Gece ortaya çıktı, duyanın uykusunu kaçırdı - GündemTokat'ta esrarengiz olay! Gece ortaya çıktı, duyanın uykusunu kaçırdıEmniyet'te FETÖ temizliği! 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı - GündemEmniyet'te FETÖ temizliği! 445 aktif emniyet mensubu açığa alındıBaşkent’te bekçi cinneti! Önce eşini sonra kendini öldürdü - GündemBaşkent’te bekçi cinneti! Önce eşini sonra kendini öldürdüAli Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladı - GündemAli Babacan DEVA Partisi’nin 75 belediye başkan adayını açıkladıSultanahmet'te Ferrari marka polis aracı görenler telefona sarıldı - GündemSultanahmet'te Ferrari marka polis aracı görenler telefona sarıldıMSB'den iddialara cevap: İşte 12 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili bilinmeyenler - GündemMSB'den iddialara cevap: İşte 12 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili bilinmeyenler
    Sonraki Haber Yükleniyor...