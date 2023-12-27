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Bayburt'ta kan donduran olay! 6 çocuk annesi kadın feci şekilde can verdi
Bayburt'ta bir lokantada aşçı olarak çalışan adam evine gittiği iş arkadaşını boğarak öldürdü. Zanlı cinayetin ardından polisi arayarak durumu anlattı. Talihsiz kadın geride 6 çocuk bıraktı...
Bayburt’ta 6 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü. Olay, gece saatlerinde Bayburt merkez Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı.
EVİNE GİTTİĞİ KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan Filiz Çankıroğlu’nun evine gitti. Sağut, bilinemeyen bir sebepten dolayı kadını boğarak öldürdü.
6 ÇOCUK ANNESİZ KALDI
Zanlı daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti ve teslim oldu. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemelerin ardından kadının cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının 6 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı