Fransa'da dehşet! Kan gölüne dönen dairede bir anne ve 4 çocuğunun cesedi bulundu

26 Aralık 2023 19:48 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 19:54

Fransa’nın başkenti Paris’in 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Meaux’da anne ve 4 çocuğu evde ölü olarak bulundu.

DAİRE KAN GÖLÜNE DÖNDÜ, BABA GÖZALTINDA

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 33 yaşındaki babayı şüpheli olarak gözaltına aldı. Savcı Jean-Baptiste Bladier, çocukların 9 ay ila 10 yaşları arasında olduğunu belirterek, dairenin içinin kan gölüne döndüğünü ifade etti. Bladier, herhangi bir hırsızlık izine rastlanmadığını ve çocukların babasının evde bulunmadığını aktararak, bir komşunun aileye ulaşamaması sonrası polise ihbarda bulunduğunu söyledi.

BABASININ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarını izleyen polis, şüpheli babanın izini sürdü. Zanlının babasının evinde gözaltına aldığını açıklanırken sabıka kaydı olmadığına dikkat çekildi. Savcı Bladier, babanın 2019 yılında üçüncü çocuklarının doğumundan bir ay önce eşine bıçakla saldırdığını açıkladı. Karısının ise şikayetçi olmadığı belirtildi.

"ANNE VE İKİ ÇOCUĞUNDA ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBELERİ VARDI"

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Bladier, anne ile 10 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunda "çok sayıda bıçak yarası" olduğunu söyleyerek, 4 yaşındaki erkek çocuk ve dokuz aylık bebeğin vücutlarında herhangi bir yara olmadığını muhtemelen boğularak öldürüldüklerini aktardı.

"İŞSİZ KALINCA DEPRESYONA GİRDİ"

Öldürülen kadının iyi biri olduğunu dile getiren komşuları, şüphelinin işini kaybetmesinin ardından depresyona girdiğini ve “tedavi gördüğünü" söyledi.

ÜLKEDE AİLE İÇİ CİNAYETLER ARTTI

Geçtiğimiz ekim ayında bir polis memuru Val-d'Oise'da bulunan Vemars'ta üç kızını öldürdükten sonra intihar etmişti. Geçtiğimiz ay ise 41 yaşındaki bir adam, 4, 10 ve 11 yaşlarındaki üç kızını öldürdüğünü itiraf etmiş ve polise teslim olmuştu. Polis, kızları Alfortville kasabasındaki evlerinde ölü olarak bulmuştu.