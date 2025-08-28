İstanbul'da kayboldu, 4 gün sonra bulundu! Anlattığı hikaye film olur

İstanbul'da 22 Ağustos'ta denize gitmek için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 12 yaşındaki Muhammed Hac Rabia, günlerce her yerde arandı. Kayıplara karışan çocuk, günler sonra sağ salim bulundu. Yaşadıkları ise adeta filmlere konu olabilecek bir hikayeye döndü.

TÜRKÇE BİLMEDİĞİ İÇİN KORKMUŞ

Megakent İstanbul'da bir başına hayatta kalmayı başaran küçük çocuk tramvayda sabahladı, esnafın yardımıyla karnını doyurdu. T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nın Yenimahalle istasyonuna yakın bir noktada pilavcıda yemek yerken Çocuk Büro Amirliği ekiplerince bulunan Muhammed önce polis merkezine, ardından ailesine teslim edildi.

Sağlığı yerinde olan Muhammed'in Türkçe bilmediği, vatandaşların sorularına cevap veremediği için kendisini polise götürmek isteyenlerden korkup kaçtığı öğrenildi.

SU SATTI, PARA BİRİKTİRDİ

Muhammed'in tek başına sokakta kaldığı günlerde hayatta nasıl kaldığı da ortaya çıktı. Geceleri tramvaylarda uyuyan, gündüzleri ise durak çevresindeki esnafın ısmarladığı yemeklerle karnını doyuran Muhammed, bu süreçte yolculara su satarak 800 lira biriktirdi.

Sabah'ın haberine göre; "Annemi ve kardeşlerimi bir daha göremeyeceğimi düşünüp çok üzüldüm. Geceleri korktuğum için uyuyamadım" diyen minik Muhammed, cebinden çıkan paranın nasıl biriktiği sorulduğunda ise şu cevabı verdi:

"Başka çocuklardan daha önce görmüştüm. Ben de su alıp sattım. Daha çok para biriktirip kız kardeşim Sihem'e istediği oyuncağı almak istiyorum."

Muhammed yaşadığı zorlu günlerin ardından, "Artık tek başıma bir yere gitmeyeceğim" dedi.