Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da korku dolu anlar! Anne ve bebeği tur teknesinden denize düştü

İstanbul'da korku dolu anlar! Anne ve bebeği tur teknesinden denize düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu, kıyıya yanaşan tur teknesinden inmek isterken denize düştü. Anne ve çocuğu arkalarından suya atlayan baba ile teknenin kaptanı ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Dün gece saatlerinde Eminönü iskelesinde tur teknesiyle gezintiye çıkan Sarıçayır ailesi dehşeti yaşadı. Gezintinin ardından tekne kaptanı kıyıya yanaştı. Bu sırada anne Resime Sarıçayır ile kucağındaki 2 buçuk yaşındaki kızı E.Ç. aşağı inmek isterken denize düştü.

BABA HEMEN SUYA ATLADI

Gördüğü manzara karşısında dehşete kapılan baba, eşi ve çocuğu için denize atladı. Tekne kaptanı da babaya yardım etmek için suya atladı. Baba ile kaptan anne ve çocuğu denizden çıkartırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tekne kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hizbullah Kuzey Kore'yi örnek alıp yaptı: İsrail'i bekleyen büyük tehlike ne?Eşinden Ebru Şancı'ya romantik kutlama! "Harika bir yere götürüyorum" dedi! Gittikleri yeri görünce şoke oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
RTÜK duyurdu: Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı - GündemRTÜK'ten flaş Narin kararı!20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin açıkladı - Gündem20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?Narin'in ağabeyi Baran Güran mezarın başında isyan etti! - GündemNarin'in ağabeyi mezarın başında isyan etti!Muğla'da çıkan yanının nedeni belli oldu! Arı kovanları yine işin içinde - GündemMuğla'da çıkan yanının nedeni belli olduYer: Kocaeli! Gelin ve damat en mutlu gününde kavganın ortasında kaldı - GündemYer: Kocaeli! Gelin ve damat en mutlu gününde kavganın ortasında kaldıAyşenur Ezgi Eygi'yi öldüren İsrail askeri sevinç çığlığı attı: Vurulduğu noktayı unutturmadılar - GündemŞahitler Ayşenur'un vurulma anını anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...