Narin cinayetinde ilk itiraf! Gözaltındaki zanlı korkunç gerçeği bir bir anlattı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra derede bir çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında, aile üyeleri dahil 24 kişi gözaltında. Küçük kızın amcası geçtiğimiz günlerde tutuklanırken, şüphelilerden biri korkunç itirafta bulundu.

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Narin'in gelinlik hayalini gerçekleştirmek için Batman'dan geldi! Tabutun üstünde gören şoke oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, küçük kızın dün derede cansız bedeni bulunmuştu.

ÇUVALA KOYUP DEREYE ATMIŞLAR

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

ANNE BABA DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

KORKUNÇ İTİRAF GELDİ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre gözaltına alınanlar itiraf etmeye başladı. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlının sorguda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Dün 10 saat otopsi yapılan Narin'in bedenin 91 numune alındı. Minik Narin'in bacağında kırık, boynunda ise lezyon tespit edildi.