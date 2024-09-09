Narin'in gelinlik hayalini gerçekleştirmek için Batman'dan geldi! Tabutun üstünde gören şoke oldu

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin'in cenazesi köy yerine getirildikten sonra herkesi duygulandıran anlar yaşandı. Narin'in hayalini gerçekleştirmek için Batman'dan gelen bir kişi, tabutun üzerine gelinlik koydu.

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Diyarbakır'da 19 günlük arayışın ardından Narin Güran'ın cansız bedeni bulunmuştu. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından, öldürülen Narin'in otopsisi tamamlandı ve cenazesi aileye teslim edildi.

NARİN'İN HAYALİ DÜĞÜNDE GELİNLİK GİYMEKTİ

Narin Güran'ın, annesine düğünde gelinlik giyme hayalinin olduğunu söylediği iddia edilmişti. Acı haberin ardından hayali bir kez daha akıllara gelerek gündem olmuştu.

Türkiye'de ekran başına kilitlenen milyonlar, Narin'in vahşice öldürülmesi hakkında sıcak gelişmeleri anbean takip ediyor.

NARİN'İN HAYALİ OLAN GELİNLİK TABUTUNA KOYULDU

Acı kayıp sonrası Batman’dan Diyarbakır’a gelen Kadri Aydın isimli bir vatandaş yaptığı hareket ile dikkat çekti.

Aydın, sosyal medyada Narin’in annesinin videolarını izledikten sonra küçük kızın son isteğinin bir gelinlik giymek olduğunu öğrendi. Bu bilgi üzerine, Batman’da bir gelinlik alan Aydın, gelinliği Diyarbakır’a getirerek Narin’in tabutunun üzerine koymak istedi.

Kadri Aydın, "Bu kadar masum ve genç bir hayatın böylesine trajik bir şekilde son bulması beni derinden etkiledi," dedi.

Kadri Aydın sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Narin’in annesinin sözlerini izlediğimde, bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek için küçük de olsa bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Bu gelinlik belki Narin’in giyemediği hayallerini bir nebze de olsa sembolize eder."