AK Partili Ensarioğlu'nun 'Narin Güran' sözleri dikkat çekti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili "Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var." ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Güran ailesi için 'Bizim dostlarımız' diye konuşan Ensarioğlu, daha sonra yeni bir açıklama daha yaparak yanlış anlaşıldığını söyledi.

AK Partili Galip Ensarioğlu, Sözcü TV'de katıldığı bir programda Narin Güran'ın ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ensarioğlu, aileyi üzecek şeyler söylemek istemediklerini belirtti ve soruşturmadaki gizliliğe dikkat çekti.

Soruşturmanın son aşamaya geldiğini vurgulayan Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz." diye konuştu.

YENİ AÇIKLAMA: SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI

Ensarioğlu'nun Narin'in ailesiyle ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Konuyla ilgili yeni açıklamasını X hesabından yapan AK Partili Ensarioğlu, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

"Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" diyen Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Sözcü TV’ye bağlandığım canlı yayında, Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur.

Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır.

Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır."