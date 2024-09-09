Narin'in acısı gerçeği gündeme getirdi! Çocuklara karşı suçlar 8 yılda ikiye katlandı

Türkiye Narin Güran cinayetiyle yasa boğuldu. Narin'in ölümü çocuklara karşı işlenen suç artışlarına dikkati çekti. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre çocuklara yönelik cinsel istismar suçu 8 yılda ikiye katlandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an Kursu'na gitmek için evden çıkan ve 19 gündür köşe bucak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün bulundu.

Katil yada katiller vahşice katlettikleri küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne çuval içerisine koydular. Yapılan incelemede çuvalın üzerine de taş ve dallar konulduğu belirlendi.

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ADALET BAKANLIĞI VERİLERİ ORTAYA KOYDU

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturmada da tutuklanan amca dışında anne, kardeş ve çoğunluğu aile üyelerinden olan 24 kişi gözaltına alındı. Narin cinayeti ise çocuklara karşı işlenen korkunç suçlardaki artışı gündeme getirdi.

Habertürk'ün haberine göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılına ait adalet istatistikleri ise son yıllardaki vahameti gösterdi. Buna göre savcılıklara gelen çocukların cinsel istismarı suçu dosya sayıları 2015 yılından bu yana ikiye katlandı. 2015 yılından sonra çocukların cinsel istismarı suçu korkunç bir şekilde arttı. Öyle ki 2015 yılında çocukların cinsel istismarı suçu 100 iken, 2016'da 116, 2017'de 129, 2018'de 167, 2019'da 183, 2020 yılında 136, 2021'de 179, 2022'de 2019 ve son olarak istatistiği açıklanan 2023 yılında ise 194'e çıktı. İkiye katlanan veriler kan dondurdu.

2023 YILINDA DOSYA SAYISI 40 BİNİ AŞTI

İstatistiklere göre Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturma evresinde ilk 15 suç türüne ilişkin gelen dosya ve suç sayıları da gelinen noktayı ortaya koydu.

Bakanlık verilerinde 2023 yılında çocukların cinsel istismarı suçu ile ilgili dosya sayısı 66 bin 138 oldu. Dosyaların 25 bin 425'inin ise bir önceki yıldan devreden dosyalar olduğu belirtildi. 2023 yılı içerisinde de bu suçtan dolayı açılan dosya sayısı 40 bin 713 oldu.

1710 DOSYA KARARA BAĞLANDI

Soruşturma dışında davaya dönüşen kovuşturma dosyaları ile ilgili detaylar da yine raporda yer aldı.

Ceza mahkemelerinde kovuşturma evresinde ilk 15 suç türüne ilişkin karara bağlanan dosya, sanık ve suç sayıları da şöyle oldu;

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar türünde çocukların cinsel istismarı suçlarında 2023 yılında 14 bin 919 dosya karara bağlandı. Bu dosyalardan 6 bin 656'sında mahkumiyet kararı çıktı. 6 bin 211 dosyada ise beraat kararları verildi. Verilere göre 342 dosyada hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 1710 dosyada da diğer kararlar uygulandı.