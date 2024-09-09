Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Özgür Özel, Narin Güran için bölgeye gidiyor

Özgür Özel, Narin Güran için bölgeye gidiyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Özgür Özel, Narin Güran için bölgeye gidiyor
Politika Haberleri

CHP lideri Özgür Özel, Narin'in cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada "Adalet yerini bulana kadar Narin'in yanındayız. Bölgeye gidiyoruz" dedi. Özel, AK Parti Diyarbakır Vekili Ensarioğlu'nun sözleri için ise "Dün duyduğumuz feodal açıklamaları tehlikeli buluyoruz" dedi.

19 gün boyunca köşe bucak aranan Narin Güran'ın cansız bedeni dün Eğertutmaz Deresi'nde köyüne çok yakın bir mesafede çuval içerisinde bulundu. 

Cinayet Türkiye'yi yasa boğarken siyasilerden de tek tek tepki mesajları geldi. 

CHP lideri Özgür Özel, cinayetin takipçisi olacaklarını söyleyip parti içinde özel bir heyet oluşturulacağını açıkladı. 

"BÖLGEYE GİDİYORUZ"

Özel ayrıca AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Güran ile ilgili söylediği "Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var" şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi. 

Özel'in açıklamaları şu şekilde: 

Bölgeye hareket ediyorlar. Çok yakından takip edeceğiz adli süreci. Beline kadar suyun içinde 20 gündür Narin'imizi arayanlara yürekten teşekkür ediyoruz. Dün duyduğumuz feodal ve hukuk devletine sığmayacak açıklamaları tehlikeli buluyoruz. Bölgeye gidiyoruz ve adalet yerini bulana kadar Narin'in ve Narin için gözyaşı akıtan herkesin yanındayız.

 

Düzenleyen:  - Politika
İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistinliler Nablus'ta tören düzenleyecekİsrailli milletvekili Nissim Vaturi savaşın sıçrayacağı yeni adresi işaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelecek Partili isim istifa ettiğini duyurdu - PolitikaGelecek Partili isim istifa ettiğini duyurduSöğüt şenliklerinde olay! MHP'li İsmet Büyükataman'ı türbeye almadılar - PolitikaMHP'li vekili türbeye almadılarYunanistan’dan Türkiye ile ilgili ‘Tarihi fırsat’ açıklaması! - PolitikaTürkiye ile ilgili ‘Tarihi fırsat’ açıklaması!Özgür Özel seçim dönemini hatırlatıp resti çekti: Onlara bir daha bu partide görev yok - PolitikaSeçim dönemini hatırlatıp resti çektiEsenyurt Belediye Meclisinde İstiklal Marşı tartışması sürüyor! ''Belediye başkanı özür dilesin'' - Politika''Belediye başkanı özür dilesin''Fransa'da yeni başbakan Michel Barnier göreve başladı - PolitikaFransa'da yeni başbakan göreve başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...