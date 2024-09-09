Özgür Özel, Narin Güran için bölgeye gidiyor

CHP lideri Özgür Özel, Narin'in cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada "Adalet yerini bulana kadar Narin'in yanındayız. Bölgeye gidiyoruz" dedi. Özel, AK Parti Diyarbakır Vekili Ensarioğlu'nun sözleri için ise "Dün duyduğumuz feodal açıklamaları tehlikeli buluyoruz" dedi.

AK Partili Ensarioğlu'nun 'Narin Güran' sözleri dikkat çekti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

AK Partili Ensarioğlu'nun 'Narin Güran' sözleri dikkat çekti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

19 gün boyunca köşe bucak aranan Narin Güran'ın cansız bedeni dün Eğertutmaz Deresi'nde köyüne çok yakın bir mesafede çuval içerisinde bulundu.

Cinayet Türkiye'yi yasa boğarken siyasilerden de tek tek tepki mesajları geldi.

CHP lideri Özgür Özel, cinayetin takipçisi olacaklarını söyleyip parti içinde özel bir heyet oluşturulacağını açıkladı.

"BÖLGEYE GİDİYORUZ"

Özel ayrıca AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Güran ile ilgili söylediği "Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var" şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

Bölgeye hareket ediyorlar. Çok yakından takip edeceğiz adli süreci. Beline kadar suyun içinde 20 gündür Narin'imizi arayanlara yürekten teşekkür ediyoruz. Dün duyduğumuz feodal ve hukuk devletine sığmayacak açıklamaları tehlikeli buluyoruz. Bölgeye gidiyoruz ve adalet yerini bulana kadar Narin'in ve Narin için gözyaşı akıtan herkesin yanındayız.