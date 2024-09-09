Yürek yakan detaylar ortaya çıktı! İşte Narin Güran'ın ön otopsi raporu

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı. Otopsi ile çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Minik Narin'in bacağında kırık, boynunda ise lezyon tespit edildi.

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün sabah cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

NARİN GÜRAN'IN OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından "Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

İŞTE NARİN'İN ÖN OTOPSİ RAPORU

Narin Güran'ın otopsisi yaklaşık 10 saat sürdü. Otopside çarpıcı bilgilere ulaşırken, ön otopsi raporuna göre, Narin'in bacağında kırık, boynunda ise lezyon tespit edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, "Sol ayağının diz altından kopmuş görüldü, kaval kemiği çuvalın içinde çıktı. Cesette çürüme başlamış.

Gözle görülür şekilde bir kesici aletle ve silahla yaralama yok. İç kanama yok. Çürümeden ötürü ölüm zamanına ilişkin belirleme yapılamadı. Kesin ölüm sebebi incelemeler sonunda belli olacak." ifadelerini kullandı.