Çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti! Ölüm haberinin ardından gözler Narin'in anne ve babasına çevrildi

Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Küçük kızdan gelen acı haber sonrası gözler ailenin arama çalışmaları sırasında yaptığı kafa karıştıran açıklamalara çevrildi... Narin'in anne ve babası ne demişti?

Türkiye, günlerdir Diyarbakır Bağlar'da Kur'an Kursu'na gitmek için evden çıkan ve kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyordu. Ancak bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Küçük kızın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin'in kaybıyla ilgili önce ağabeyi vücudundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmış ardından DNA'nın eşleşmemesi sonrası serbest bırakılmıştı. Kayıpla ilgili tek tutuklu Narin'in amcası Salim Güran olmuştu.

Salim Güran ifadesinde, Narin'i aracına bindirmediğini çıkan DNA izi hakkında açıklama yapamayacağını söylemişti. Güran, kardeşine yönelik söylediği öne sürülen "Sana bir öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın?" sözlerine ilişkin ise "Öyle bir şey yok" cevabını vermişti.

Narin'den haber alınamayan saat dilimlerinde nerede olduğu sorulan amca "Kesin tarladayım. Hatırlamıyorum" demişti.

Ekiplerin "Narin kaybolduktan sonra 15 dakika sonra köyden neden ayrıldınız?" sorusuna ise amca şu cevabı vermişti:

Tarlaların yanında olduğum süre içinde telefonum çekmiyordu. Telefon kapalı kalma konusu budur.

BABA ARİF GÜRAN: İFTİRA ATIYORLAR

Acı olayla ilgili ailenin açıklamaları ise çok konuşuldu. Baba Arif Güran, gözaltılara ilişkin şunları söylemişti:

Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?

Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye? Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin’in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti.

TGRT Haber canlı yayınında da konuşan baba Güran, "Kızım o gün Kur'an kursundan çıkmıştı, sonra haber alamadık. Bazı iddialar var saat 18.00'de şuradaydı gibi... Sadece 1 kişi, 2 kişi... İddialar üzerinden ekipler hareket ediyor, biz de bekliyoruz. Biz duruyor bekliyoruz, jandarma AFAD durmuyor Allah var. Gören, bilen varsa lütfen kızımı getirsin bana." ifadelerini kullanmıştı.

Narin'in kaybıyla ilgili en çok tartışılan açıklamalara ise anne Yüksel Güran imza attı. Anne Güran'ın katıldığı canlı yayınlardaki çelişkili açıklamaları sosyal medyada tepki toplamıştı.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN AÇIKLAMALARI

Güran Didem Arslan'ın programına katılarak açıklamalarda bulunmuş şu ifadeleri kullanmıştı:

Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar.

Güran'ın açıklamaları sırasında yayına ara verilmişti.

YÜKSEL GÜRAN: TANIDIK BİRİ GÖTÜRDÜ

Anne Güran başka bir yayında ise ekiplerin her köşeyi aradığını belirterek "Köyde taş üstünde taş bırakmadılar. Tarlalar, çimenler, pamuklar, insanlar... Her yeri arıyorlar, yok. Allah bin kere razı olsun" dedi. Narin'in akıllı bir kız olduğunu belirten anne, "Kızımı kimse parayla falan kandırıp arabaya atıp götüremez. Biri götürdüyse ancak tanıdıktır" ifadelerini kullandı.

Annenin 24 Ağustos'ta dere kenarında bulunan pembe terlikle ilgili sözleri ise şüphelerin doğmasına neden olmuştu.

ÇELİŞKİLİ TERLİK AÇIKLAMASI

Bulunan terliğin kızına ait olmadığını kaydeden Güran, “Kızımın terliği 31 numara, o 26 numara. Rengi aynı, eskiliği aynı ama o an aklımıza gelmedi o terliğine numarasına bakmaya. Belki biri bilerek oraya attı. Numara aynı değil” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Narin'in anne ve babasının tutuklu amcayı ziyaret ettikleri öne sürülmüştü.