Narin'in amcasının sildiği yazışmalar ortaya çıktı! "Şüphelendiğiniz kimse yok mu?" sorusuna cevabı dikkat çekti

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın tutuklanan amcasının telefon kayıtlarını özel bir uygulama ile sildiği ortaya çıkmış ve bu durum şüphelere neden olmuştu. Amca S. Güran'ın sildiği yazışmalar ortaya çıktı. Amca Güran'ın "Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu sizin köyde bunu yapabilecek?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

Herkesin gözü Narin'deyken bir ihbar daha! Kaybolan kız çocuğu 12 saat sonra bulundu

Herkesin gözü Narin'deyken bir ihbar daha! Kaybolan kız çocuğu 12 saat sonra bulundu

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber yok. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası S. Güran "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

ŞÜPHELER AMCA ÜZERİNDE

Henüz Narin'in ölüsü ya da dirisi bulunamadı. Ekipler arama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, soruşturma da titizlikle yürütülüyor. Ekiplerin tüm şüphesi amca üzerinde yoğunlaşmış durumda.

NARİN'İN AMCASININ ARACINDA NE BULUNDU?

Amca S. Güran'ın aracında Narin'in DNA'sı bulunmuştu. Söz konusu araçtan alınan örneklerin kan dokusu, idrar ve kusmuk olduğu öne sürüldü.

NARİN'İN AMCASININ SİLDİĞİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca amcanın telefondaki yazışmaları bir uygulama ile sildiği ortaya çıkmıştı. Muhabir Tv yazarı Tolga Demir, amca Salim Güran'la tutuklanmasından önce yaptığı telefon görüşmelerini paylaştı. Üç günlük telefon görüşmesi kayıtlarında amca Güran'ın "Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu sizin köyde bunu yapabilecek?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

Narin'in anne ve babası

Narin'in tutuklanan amcası ile Tolga Demir'in telefon görüşmelerinin kayıtları şöyle:

2. GÜN

Tolga : Selamün Aleyküm

Salim : Aleyküm Selam

Tolga : Salim bey geçmiş olsun

Salim : Sağ olun teşekkür ederim

Tolga : Ben İstanbul’dan arıyorum. Bu tarz konularla ilgili Youtube kanalımız var. Narin’den bir haber var mı?

Salim : Kolluk kuvvetleri ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama henüz bir şey yok.

Salim : Kolluk kuvvetleri ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama henüz bir şey yok. Tolga : Köyünüzün içinden başka köylere yol geçiyor mu?

Salim : Evet geçiyor

Tolga : Bu kötü. Yoldan arabayla geçen biri Narin’i bir şey sorma bahanesiyle arabaya alıp kaçırmış olabilir.

Salim : Olabilir valla bilemiyoruz.

Tolga : Peki sizin daha önce çevre köylerden bu tarz kaçırma olayların olduğuna dair bir duyum falan aldınız mı?

Salim : Hayır hiç duymadık.

Tolga : Peki olsaydı duyar mıydınız?

Salim : Evet mutlaka duyardık.

Tolga : Salim bey aslında böyle bir kaçırma gerçekleşmişse sizin bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok zaten ama böyle bir kaçırma gerçekleşmişse yol üzerinde mutlaka benzinlik vardır ve burada da aynı zamanda belirli yerlerde MOBESE kameralar vardır. Jandarma bunları çok kolay tespit edebilir.

Salim : Hmmm doğrudur. (Sesin tonu düşüyor.)

Tolga: Salim bey sizin oralarda bağ evleri var mı?

Salim : Evet var

Tolga : Peki oralara bakıldı mı?

Salim : Evet jandarma bu yöne bakacaklar.

Tolga : Salim bey sizin köy kaç hanelik bir köydür?

Salim : Yaklaşık 110-120 hane var.

Tolga : Büyük bir köymüş. Salim bey herkes az çok kendi köyündeki sapıkları bilir. Siz de şimdi tahmin edersiniz bu kişiyi?

Salim : Hayır hayır, bizim burada öyle bir şey yok. Herkes akrabadır, herkes birbirini tanır.

Tolga : Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu şimdi sizin köyde bunu yapabilecek?

Tolga : Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu şimdi sizin köyde bunu yapabilecek? Salim : Yok valla, yok, hiç kimseden şüphelenmiyoruz.

Tolga: Bakın Salim bey, 'Şüphelenmiyoruz' diyorsunuz ama sonuçta bu kızı birileri kaçırdı. Demek ki bu köyde bir sapık veya herhangi başka bir niyetle de olsa bunu yapan birileri var.

Salim : Evet valla doğrudur, bunu yaptılar.

Tolga : Bu durumda siz artık 'Bu yapar, bu yapmaz' deyip kişileri ayırmadan herkesten şüphelenmek zorundasınız. Lütfen hiç zaman kaybetmeden herkesin evini didik didik arayınız.

Salim : Ben bunu komutana bir söyleyeyim bakayım hele ne diyecek.

Tolga- Narin’in kaçırıldığı saatte kim köydeydi, sonra köyden çıktı, geç geldi veya bir daha hiç dönmedi, bunları araştırın bir an önce.

Salim : Öyle biri yok. Herkes köydedir, çıkan yok.

Tolga : Eğer bu kız biri arabayla götürmediyse bu kız mutlaka birinin evinde veya metruk yapılardan birindedir. Elinizi çabuk tutmalısınız, aksi takdirde geç kalınabilir.

Salim : Doğrudur biz buralara da bakalım.

Tolga : Peki tekrardan geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda sağ salim bulursunuz. İyi günler dilerim, hoşça kalın.

Salim : İnşallah. İyi günler.

3. GÜN

Tolga : Selamün Aleyküm

Salim : Aleyküm Selam

Tolga: Salim bey nasılsınız

Salim : Sağ ol, siz nasılsınız?

Tolga : Narin’den bir haber var mı?

Salim : Yok valla, hiçbir haber yok.

Tolga : Nasıl bir iz yok ya? Yer yarılıp bu kız içine girmedi ya, hiç mi bir gören duyan olmadı?

Salim : Ne bilelim valla, hiç olmamış.

Tolga : Sosyal medyadan Narin’in oynadığı birkaç video var, bunları gördünüz mü?

Salim : Yok valla. Şimdi sen söyledin, ben duydum. Benim bundan haberim yok.

Tolga : O düğünde kimler vardı, bunu tespit edin. Ve sonra herkesten şüphelenin ve göz hapsine alın. Gözünüz herkesin üzerinde olsun.

Salim : Doğrudur ama biz sosyal medyadan bıkmışız. Öyle şeyler yazıyorlar ki hiçbiri doğru değildir. Bunlara kimse inanmasın, hepsi yalandır, hepsi iftiradır, aslı astarı yoktur.

Tolga : Peki Salim bey Narin’i bulun lütfen.

Salim : Tamam inşallah. Biz de çok istiyoruz.

GÖZALTILAR SONRASI BİR KEZ DAHA İLETİŞİME GEÇTİ

Bu görüşmelerden birkaç gün sonra gözaltı haberleri geldi. Bunun üzerine tekrar amca ile iletişim kuran Tolga Demir, "Bunun için ne tür bir gelişme olduğuna dair yeniden amca Salim Güran’ı aradım. İlk aradığımda cevap vermedi. Ancak üçüncü aramamda amca telefonuma cevap verdi ve aramızda şu konuşma geçti" diyerek son görüşmeyi şöyle aktardı: