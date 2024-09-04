Narin Güran yok, amca tutuklu... 'Cesetsiz cinayet olur mu?'

Diyarbakır'da 15 gündür köşe bucak aranan 8 yaşındaki Narin'in amcası 'kasten öldürme' suçuyla tutuklanmıştı. Bakan Tunç, tutuklamanın tedbiren olduğunu söylemiş Salim Güran'ın avukatı bunu 'hukuksuz tutuklama' olarak nitelemişti. Tutuklama, 'Cesetsiz cinayet olur mu?' sorusunu sordururken hukukçular görüşlerini paylaştı.

Türkiye 15 gündür Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra sırra kadem basan 8 yaşındaki Narin Güran'ı konuşuyor.

Narin'in kaybıyla ilgili başlatılan soruşturmada amca Salim Güran “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla tutuklandı.

AMCANIN AVUKATI KONUŞTU

Tutuklama kararı, ‘cesetsiz cinayet mi olur mu’ tartışmalarını başlatırken, Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, tutuklama kararına itiraz ettiğini açıkladı.

Milliyet’e konuşan Toğrul, Güran’ın aracındaki DNA örneği ve silinen telefon yazışmalarının tutuklanma için yeterli delil olmadığını savunarak, “Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Birde DNA izi diyorlar ama ne olduğu belli değil. Kan mı, kıl mı, ter mi bir bilgi yok. Eğer kansa durum değişebilir.

"KAMUOYU BASKISI TUTUKLATTI"

Bilmediğimiz bir şey mi var bu dosyada. Ölü yoksa nasıl adam öldürmeden sevk edilebilir. Hukuka aykırı. Şu anki mevcut duruma göre Narin adına ulaşılmış bir ceset yok. Dosyada böyle bir delil yok. Ama amca iki suçtan tutuklandı. Hukuki bir açıklaması yok bunun.

Amca görüştüğümüzde anneden daha çok ağlıyor ‘Benim içim yanıyor. Böyle rezil bir iddiayla karşı karşıya kaldım. Bir daha insanların içine çıkamam’ diyor. Linç girişimi yapıyorlar. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Ayrıca Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları var” dedi.

"YARGITAY'IN UYGULAMASI ÖYLE DEĞİL"

Kararla ilgili değerlendirmede bulunan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Hasan Sınar da şunları söyledi:

Ceset yoksa cinayet yoktur’ anlayışı Amerikan hukukunda olur. Bizde Yargıtay’ın uygulaması öyle değil. Ortada, bir cinayetin işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller söz konusuysa, öldürülen kişinin henüz cenazesine ulaşılamamış olsa da tutuklama tedbirine başvurulabilmesi mümkündür. Suç şüphesini gösteren somut deliller mevcutsa, kaçma şüphesi, delilleri karartma riski gibi nedenlerin varlığı halinde savcılık bu yönde talepte bulunabilir. Ceza hakimliği de tutuklama verebilir. ‘Ceset yoksa cinayet yoktur’, ‘kasten öldürme’ de yoktur, anlayışı Türk hukuku uygulamasında geçerli olan bir anlayış değildir. Tutuklama tedbiri talebi uygundur. Henüz bir cenazeye ulaşılamadı diye kişinin tutuklanmayacağı hukuka uygun olmaz.

Hürriyet'e konuşan ceza hukukçuları konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"BAŞKA DELİLLER OLABİLİR"

Köksal Şengün (Emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı):

Ortada bir cinayet olduğunun hukuken kesinleşmesi için bir mahkeme kararı olması gerekir. Ama söz konusu durumda tutuklama gerekçesi ve maddesinin cinayet doğrultusunda olması, soruşturmanın bu yönde yürütüldüğü anlamına gelir. Yani savcının bu yönde ciddi bir şüphesi var. Ayrıca soruşturmanın içeriğinin tamamını dışarıdakilerin bilmesi mümkün değil. Belki soruşturmada henüz dışarıya yansımayan bilgiler ve deliller vardır.

"ASIL İTHAM DELİLLERLE İDDİANAMEDE ÇIKAR"

Prof. Dr. Köksal Bayraktar (Ceza Hukukçusu):

Cinayet suçundan tutuklama yapılması çocuğun öldürüldüğü veya öldüğü anlamına gelmez. Ceset bulunana kadar kayıp çocuk hukuken ölü değildir. Amca şu anda şüpheli durumda. Herhalde bir takım bu yönde deliller var. Ama kesin değil tabii. Savcı anlaşılıyor ki bu yönde ilerleyecek. Henüz bir itham yok, sadece soruşturma var. Asıl itham delilleriyle birlikte iddianamede çıkar.

"CİDDİ ŞÜPHELER VAR"

Prof. Dr. İlhan Üzülmez (Ceza Hukukçusu):

Ölmüş veya öldürülmüş olduğu konusunda ciddi deliller varsa bu suçtan tutuklama yapılabilir. Ama sırf bu suçlamayla tutuklamadan dolayı da kayıp çocuk için ölmüştür veya öldürülmüştür diyemeyiz. Fakat bu yönde ciddi şüpheler var demektir. Kayıp şahsın öldürüldüğünün sabit olması için kesin tespit gerekir. Bunun için de ya cesedin bulunması ya elde kuvvetli delillerin olması ya da delil destekli itiraf gerekir.

ARACINDA DNA’SI BULUNDU

Amca Salim Güran’a ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran’ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

TELEFONUNU KAPATTI

Ayrıca amca Güran’ın Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu iddiası ortaya atıldı.

MESAJLARINI SİLMİŞTİ

Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.