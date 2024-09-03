Herkesin gözü Narin'deyken bir ihbar daha! Kaybolan kız çocuğu 12 saat sonra bulundu

Gümüşhane'de yaylada kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin 12 saatlik çalışması ile bulundu. Çöken sis nedeniyle yolunu kaybettiği belirlenen G.Ç. ailesine teslim edildi.

Yıllar önce Tokat'ta kaybolan Dursun Kağan Taşçı ile Evrim Atış yeniden gündem oldu

Yıllar önce Tokat'ta kaybolan Dursun Kağan Taşçı ile Evrim Atış yeniden gündem oldu

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yedibölük köyü Bezigrançukuru yaylasından gelen kayıp ihbarı bölgeyi hareketlendirdi.

Tüm Türkiye Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den gelecek güzel habere odaklanmışken, çobanlık yapan ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan Gümüşhane'deki yaylaya gelen 14 yaşındaki G.Ç.'nin dün öğle saatlerinde abileriyle birlikte gezintiye çıktığı esnada kaybolduğu belirtildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNDE

14 yaşındaki G.Ç.’yi bulamayan ailesi durumu 112'ye bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İz takip köpeği ve termal kameralı dron desteğiyle sürdürülen aramaların 12’nci saatinde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu Çavlan Köyü yaylasında bulundu. Yaylaya sis çökmesi nedeniyle yolunu bulmaya çalışırken bölgeden daha da uzaklaştığı belirlenen G.Ç. yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.