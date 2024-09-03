Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Herkesin gözü Narin'deyken bir ihbar daha! Kaybolan kız çocuğu 12 saat sonra bulundu

Herkesin gözü Narin'deyken bir ihbar daha! Kaybolan kız çocuğu 12 saat sonra bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Herkesin gözü Narin&#039;deyken bir ihbar daha! Kaybolan kız çocuğu 12 saat sonra bulundu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de yaylada kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin 12 saatlik çalışması ile bulundu. Çöken sis nedeniyle yolunu kaybettiği belirlenen G.Ç. ailesine teslim edildi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yedibölük köyü Bezigrançukuru yaylasından gelen kayıp ihbarı bölgeyi hareketlendirdi.

Tüm Türkiye Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den gelecek güzel habere odaklanmışken, çobanlık yapan ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan Gümüşhane'deki yaylaya gelen 14 yaşındaki G.Ç.'nin dün öğle saatlerinde abileriyle birlikte gezintiye çıktığı esnada kaybolduğu belirtildi.

Herkesin gözü Narin'deyken bir ihbar daha! Kaybolan kız çocuğu 12 saat sonra bulundu - 1. Resim

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNDE

14 yaşındaki G.Ç.’yi bulamayan ailesi durumu 112'ye bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İz takip köpeği ve termal kameralı dron desteğiyle sürdürülen aramaların 12’nci saatinde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu Çavlan Köyü yaylasında bulundu. Yaylaya sis çökmesi nedeniyle yolunu bulmaya çalışırken bölgeden daha da uzaklaştığı belirlenen G.Ç. yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dilruba Kayserilioğlu'na 7.5 ay hapis
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şişli'de plaza yangını! Ekipler olay yerinde - YaşamŞişli'de plaza yangını! Ekipler olay yerindeSinop'ta kan donduran olay! Çöplükte bebek cesedi bulundu - YaşamSinop'ta çöplükte bebek cesedi bulunduİstanbul'da Afrika'yı aratmayan görüntüler! Sürünün yolculuğu dron ile kaydedildi - Yaşamİstanbul'da Afrika'yı aratmayan görüntülerDur ihtarına uymayan araçtan bulundu, ekipleri şoke etti - YaşamDur ihtarına uymayan araçtan bulundu, ekipleri şoke ettiBurdur'da 757 yıllık gelenek devam etti: Kök boyalı koyunlar çobanların arkasından suya atladı - Yaşam"Yünüm Böğet" şenliğinde kıyasıya yarıştılarKızlarağası'nın Garfield'a benzeyen kedisi Tarçın, 17 yıldır tarihi hanı mesken tutuyor - YaşamKızlarağası'nın Garfield'a benzeyen kedisi Tarçın, 17 yıldır tarihi hanı mesken tutuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...