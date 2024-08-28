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Yıllar önce Tokat'ta kaybolan Dursun Kağan Taşçı ile Evrim Atış yeniden gündem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yıllar önce Tokat&#039;ta kaybolan Dursun Kağan Taşçı ile Evrim Atış yeniden gündem oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta 2015 ve 2018 yıllarında kaybolan Dursun Kağan Taşçı ile Evrim Atış, Diyarbakırlı Narin Güran'dan 8 gündür haber alınamamasıyla yeniden gündeme geldi. Türkiye, Dursun Kağan Taşçı ve Evrim Atış'ın durumunu da merak ediyor.

8 gündür haber alınamayan Narin Güran olayı akıllara Tokat'ta kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve  Evrim Atış'ı getirdi. Dursun Kağan Taşçı 2015, Evrim Atış ise 2018 yılında kaybolmuştu.

TOKAT'TA 2 ÇOCUK KAYBOLMUŞTU 

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının üzerinden 7 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kayıp olayı Tokat'ta yıllardır haber alınamayan çocuklar Dursun Kağan Taşçı ve Evrim Atış'ı yeniden hatırlattı. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Küçük Narin'in bulunması için Türkiye seferber olurken akıllara Tokat'ta farklı tarihlerde kaybolan iki çocuk geldi. 2015 yılında Reşadiye ilçesinde kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve 2018 yılında Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış'a ait bir ize rastlanılmadı. Dursun Kağan'dan 3 bin 165, Evrim'den ise 2 bin 242 gündür haber alınamıyor.

Yıllar önce Tokat'ta kaybolan Dursun Kağan Taşçı ile Evrim Atış yeniden gündem oldu - 1. Resim

DEREDE ÇOCUK KEMİKLERİ BULUNMUŞTU

25 Nisan 2018 tarihinde Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, aracının 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu suda kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması yapmıştı.

2 hafta süren çalışma sonucunda içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısının bulunması üzerine kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol'a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınmıştı.

Kemik parçaları ile birlikte DNA testi için aileden alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilmişti. DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol'a ait olduğu tespit edilmiş, Dursun Kağan Taşçı'nın ise izine rastlanılmamıştı. Aradan 3 bin 165 gün geçmesine rağmen Taşçı hala bulunamadı.

Yıllar önce Tokat'ta kaybolan Dursun Kağan Taşçı ile Evrim Atış yeniden gündem oldu - 2. Resim

EVRİM'DEN 6 YIL 1 AY VE 18 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Ayrıca Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasındaki evlerinin önünde oynadığı sırada 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı, Ankara'dan gelen ve Reşadiye ilçesinde kaybolan Bayram Erol'un kemiklerini bulan özel JAK ekibi aramıştı.

İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamamıştı. Evrim'in kaybolmasının ardından kendi imkânları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber vermiş, ihbar yapılmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlayamadı.

Yıllar önce Tokat'ta kaybolan Dursun Kağan Taşçı ile Evrim Atış yeniden gündem oldu - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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