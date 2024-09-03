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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD son dakika verileri duyurdu

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Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem! AFAD son dakika verileri duyurdu

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AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti.

Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 39 bin 672 oldu

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarakKahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde korkutan bir deprem oldu. AFAD son dakika deprem verilerini açıkladı. 

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Deprem saat 23.59 sıralarında yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD son dakika verileri duyurdu - 3. Resim

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