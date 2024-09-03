Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD son dakika verileri duyurdu

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Adıyaman'da korkutan bir deprem oldu

Adıyaman'da korkutan bir deprem oldu

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti.

Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarakKahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde korkutan bir deprem oldu. AFAD son dakika deprem verilerini açıkladı.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 23.59 sıralarında yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.