Adıyaman'da korkutan bir deprem oldu

Adıyaman Sincik'te 3.0 büyüklüğünde büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ile ilgili verileri açıkladı.

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Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti.

Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

MALATYA'DA DEPREM OLDU

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Adıyaman Sincik merkezli korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, son dakika deprem verilerini açıkladı.

SİNCİK 3,0 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,0 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 19.42 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde hissedildi.

KANDİLLİ'DEN FARKLI VERİLER

Kandilli Rasathanesi ise depremi Çatbahçe-Sincik merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 3,0 olarak ölçtü.

Kandilli'ye göre deprem yerin 3,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.