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Rahmi Özkan'ın hastane videosu üzmüştü! Sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezon arası sona erdi, Müge Anlı ekranlara geri döndü. Hasta yatağından videosu ortaya çıkan paylaşılan Avukat Rahmi Özkan’ın sağlık durumu merak konusuydu. Programın ilk bölümünde Özkan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllardır en çok izlenenler arasında yerini alıyor. Müge Anlı sezon arasından sonra bugün itibariyle ekranlara geri döndü.

Programda yorumculuk yapan Rahmi Özkan geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış ve son hali ise sevenlerini üzmüştü. Özkan’ın programa tekrar çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Programın ilk bölümünde yayında olan Özkan’dan açıklama geldi.

Rahmi Özkan'ın hastane videosu üzmüştü! Sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi - 1. Resim

Müge Anlı'nın sorusu üzerine sağlık durumunu açıklayan Rahmi Bey, "Aniden bir hastalık çıktı, ben de geçen sezon sonu Allah içime doğurmuş, veda eder gibi bitirmişim" dedi.

RAHMİ ÖZKAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Ben iki ay önce burada normal sezon kapanış konuşmasını yaparken normal konuşma ile başladım. Fakat inanın hiç aklımda ve programımda yokken bir hastalık durumuna konuşmamı döktüm. Acaba gelebilecek miyim? diye endişemi size duyurmaya çalıştım. Sanki Allah’ım bana hissettirdi. Büyük bir hastalıkla muhatap olacaksın diye ama Cenab-ı Hak’ın yardımı  ve doktorlarımın çok titiz çalışması siz değerli izleyicilerimizin duası ile bugün tekrar buradaysam Cenab-ı Hak’a şükürler ediyorum.”

Rahmi Özkan'ın hastane videosu üzmüştü! Sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi - 2. Resim

Konuşurken gözleri dolan Özkan’ın sesinin kısık ve yorgun olduğu gözlerden kaçmadı. Özkan’a Müge Anlı "Artık sezon başladı, merak etme ben seni iyi edeceğim" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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