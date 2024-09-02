Milyoner'deki TDK sorusu gündem oldu! Verdiği cevaba pişman oldu

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının hemen hemen her bölümü sosyal medyada gündem oluyor. Her hafta farklı konular ile gündeme gelen yarışmada bu kez TDK'da yer almayan kelime soruldu. Yarışmacı soruya jokersiz cevap vermeye çalışınca ödülden oldu.

Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıların verdiği cevaplar ve tepkiler sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Yeni sezonda Oktay Kaynarca ile ekranlara gelecek olan yarışmanın Kenan İmirzalıoğlu ile olan son bölümleri yayınlanmaya devam ediyor.

Her bölümü oldukça konuşulan Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacıya sorulan TDK sorusu damga vurdu. 'Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer almaz?' sorusunu jokersiz cevaplamak isteyen yarışmacı, soruya "Berikisi" cevabını verdi.

Ama yarışmacı soruya yanlış cevap vermiş oldu. Yarışmacı doğru cevabın "Öbürküsü" olmasıyla 100.000 TL'lik ödülden oldu.