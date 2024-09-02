Ahu Tuğba’nın ölümünde üzen detay! Vasiyetini bundan tam 11 yıl önce yazmış

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Tuğba’nın ölümündeki üzen detay sevenlerini yıktı. Sanatçının 11 yıl önce vasiyetini de hazırladığı ortaya çıktı.

Nisan ayında Miami'de trafik kazası geçiren, uzun süre hastanede tedavi gören ve bir süredir astımla mücadele eden Ahu Tuğba, Miami’deki evinde ölü bulundu. Kızı Anjelik’in durumu fark edip polise hemen haber verdiği öğrenildi.

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Ahu Tuğba’nın ölüm haberini Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu duyurdu. Yaptığı açıklamada, “Oyuncu Ahu Tuğba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

KIZI DOKTORA GÖTÜRMEK İÇİN İKNA EDEMEMİŞ

Tuğba’nın yakın arkadaşı Nuri Alço ise sanatçının ölümüyle ilgili üzen bir detayı paylaştı. Alço, Tuğba’nın vefatından bir gün önce kızı Anjelik’in annesini doktora götürmeye çalıştığını ancak kendisini ikna edemediğini belirtti.

Alço açıklamasında "İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz. Konsoloslukları devreye sokmaya çalışıyoruz. Daha dün konuştum kendisiyle, nefes almakta zorlanıyordu, astımı vardı. Vefatından bir gün önce kızı Anjelik zorla doktora götürmek istemiş ama Ahu, 'Geçer' deyip, gitmemiş. Kızı sabah yatakta annesini hayatını kaybederken görmüş”dedi.

VASİYETİNİ 11 YIL ÖNCE YAZMIŞ

Öte yandan Ahu Tuğba, 2013 yılında akciğer rahatsızlığından dolayı tedavi görmüştü. Bu süreçte ise vasiyetini hazırladığını söylemişti. Ünlü isim, organlarını bağışladığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum’da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü ‘anestezi yasak’ dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti yani. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum’a geldi. Beni Bodrum’da zannediyordu. Bir oteldeyim dedim. Ben İzmir’den İstanbul’a giderken yolumu İzmir’den Bodrum’a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Yaşıyor olmam, ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi.”