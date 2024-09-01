Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba hayatını kaybetti iddiası

Bir süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele eden ve geçtiğimiz aylarda feci bir trafik kazası geçiren ünlü sinema sanatçısı ve Yeşilçam'ın yıldız siması Ahu Tuğba'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Yeşilçam'ın yıldız ismi ve meşhur sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybettiği iddia edildi.

İleri seviye astım hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki sanatçının ABD'nin Miami şehrindeki evinde öldüğü ifade edildi.

"KIZI POLİSE HABER VERMİŞ"

Gazeteci Hakan Solaker tarafından ortaya atılan iddiada ise şu ifadelere yer verildi:

"Şimdi Amerika Miami'den üzücü bir haber aldım. Yakın dostum Nur Hekimci aradı ve maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde öldüğünü bildirdi. Evde kızı Anjelik varmış ve durumu polise kızı haber vermiş.

ASTIM HASTALIĞIYLA SAVAŞIYORDU

Türkiye saati ile sabah sekiz ile sekiz buçuk saatlerinde öldüğü söyleniyor. Polisler yeni gelmiş evdeler yeni bilgiler geldikçe yazacağım. Neden ve nasıl öldüğü bilinmiyor ama bir süre önce trafik kazası geçirdiğini ve ameliyat olduğunu uzun süre hastanede tedavi olduğunu biliyoruz.

Ayrıca ciddi astım hastası ve bu kaza sonrası çok zor anlar yaşıyordu."

GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI

ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, 25 Nisan tarihinde Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmış, iyileşmesi uzun sürmüştü.

AHU TUĞBA KİMDİR ?

13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur.

Asıl adı Canan Tuğba Çetin’dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu’nu, Atatürk Kız Ortaokulu’nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı.

Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada’da Concordia Üniversitesi’nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü.

Yönetmen Metin Erksan‘ın Beyoğlu’nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.

80’li yıllarda Türk sinemasında seks sembolü olduğu filmlerde oynadı. Erkekçe Dergisi’ne cesur pozlar verdi. Sinema oyuncusu Kenan Kalav ile evlendi.

Ahu Tuğba, 1991’de, Fransız Pascal Levaseu’la Paris’te lüks bir lokantada tanıştı ve kısa süre sonra evlendi. Çift bir yıl evli kaldı.

Boşandıkları yılın mayısında Arnavut asıllı tekstilci Timmy Alejtonij ile Barbados Adası’nda tanışan Tuğba, yine hızlı davrandı ve evlendi.

Bu evlilikten Ahu adını verdiği kızı dünyaya geldi. Ancak birliktelik uzun soluklu olamadı.

Ahu Tuğba,Osmanbey’de Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir.

2004 yılında atv’de yayınlanan “Ünlüler Çiftliği” yarışma programına katıldı. Ahu Tuğba, 10 kere evlenmiştir.