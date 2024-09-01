Türkiye Esad'ın normalleşme şartını kabul mü edecek?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye rejim lideri Beşar Esad tarafından normalleşmek için öne sürülen, "Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi" şartını görüşmeyi kabul edeceği iddia edildi.

Türkiye ile Suriye'nin normalleşme tartışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "her an görüşmeye davet edebileceğini" açıkladığı Suriye rejim lideri Beşar Esad Türkiye ile anlaşacak mı?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ASKERLERİNİ ÇEKMEYE HAZIR"

TV kanalı Russia Today'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını belirtti.

Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu iddia ederek, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı" dedi.

BÜYÜK ÇABA SARF EDİLDİ

Lavrov, "Geçen yıl hem savunma hem de dışişleri bakanlıkları ve özel kurumların katılımıyla toplantılar düzenlemek için büyük çaba sarf ettik.

Bu toplantıları Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek koşulları görüşmek için kullandık. Bu toplantılara Suriye, Türkiye, Rusya ve İran'dan temsilciler katıldı" dedi.

HENÜZ ANLAŞMA YAPILMADI"

Lavrov, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz. Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor" dedi.

Lavrov'un "Suriye hükümetine göre Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilme sürecine ilişkin net bir karar alınması gerekiyor" sözleri de dikkati çekti.

SURİYE REJİM LİDERİ'NİN ŞARTI BELLİ

Suriye rejim lideri Beşar Esad, 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği Halk Meclisi konuşmasında Türkiye ile normalleşme şartını açıkladı.

Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını sonlandırması gerektiğini belirten Esad, "Terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır" dedi.

TÜRKİYE'NİN 4 ŞARTI VAR!

Türkiye, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin şartlarını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından belirtilen 4 şart ise şunlar:

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması.

Suriye'nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması.

Bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması.

İnsani yardımların kesintisiz şekilde sürmesi.

ERDOĞAN: HER AN DAVET EDEBİLİRİZ

Geçtiğimiz ay Ankara-Şam ilişkilerindeki 'normalleşme' sürecine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk."