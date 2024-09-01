Erdoğan'dan İBB'ye Haliç tepkisi! Apar topar yıktılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Haliç Tersanesi'ndeki Divanhane'de bulunan eski karakol binasının apar topar yıkmasına tepki gösterdi. Tarihi binanın mahkeme kararı beklenmeksizin yıkılmasına eleştiri getiren Erdoğan, "Divanhane’nin eski karakol binası, İBB’nin yıkım ve kararına karşı başlattığı ve henüz sonuca bağlanmayan mahkeme sürecine rağmen yıkılmış ve tepkilere sebep olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) eleştiri yöneltti.

Haliç Tersanesi'nde bulunan Divanhane'nin eski karakol binasının mahkeme kararının kesinleşmemesine rağmen apar topar yıkılmasına tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

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HALİÇ YAT LİMANI VE KOMPLEKSİ PROJESİ'Nİ ANLATTI

"Beyoğlu’nun Camiikebir Mahallesi’nde yer alan Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi'nin alan büyüklüğü 252.000 m² olup, proje içerisinde otopark, otel, kültür merkezi ve kongre alanı bulunmaktadır.

Proje ile ilgili daha fazla bilgiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Haliç Dayanışması sayfasından ulaşabilirsiniz.

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ORTAK DAVA AÇILDI

Haliç Tersanesi 15. yüzyıldan günümüze kadar gelişerek varlığını devam ettiren kültürel, mimari ve endüstriyel olarak orijinal bir değere sahiptir. İçinde 17 adet Sanayi Yapısı, 2 adet Yer Üstü Kalıntı, 3 adet Sivil Mimari Örneği, ve 7 adet Anıt Eser (Çorlulu Ali Paşa Hamamı, Çorlulu Ali Paşa Camisi, Çorlulu Ali Paşa Şadırvanı, Mehmet Dede Türbesi, 2 adet tarihi duvar ve kule, Aynalıkavak Kasrı Hamamı) ve 5 adet anıt ağaç (4 adet çam ağacı ve bir adet sakız ağacı) yer almaktadır.

2013 yılında 49 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen tarihi tersane alanı için otel, apart otel, ofis binaları, ticari üniteler, dini tesis, yeme içme alanları, kongre ve kültür merkezi, sinema vb. eğlence merkezleri ile 70 yat bağlama kapasiteli 2 adet yat limanı gibi fonksiyonlar önerilmiştir.

"MAHKEME SÜRECİNE RAĞMEN YIKTILAR"

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi'ne 2015 yılında GMO İstanbul Şubesi, İMO İstanbul Şubesi, MO İstanbul Büyükkent Şubesi ve ŞPO İstanbul Şubesi tarafından ortak dava açılmıştır.

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi’nin (Haliçport) etki alanında kaldığı ve kavşak/yol genişletme gerekçesiyle ocak ayında “Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı” tarafından ağır iş makineleriyle yıkımına başlanan tarihi Divanhane’nin eski karakol binası, İBB’nin yıkım ve kararına karşı başlattığı ve henüz sonuca bağlanmayan mahkeme sürecine rağmen yıkılmış ve tepkilere sebep olmuştur."